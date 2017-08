Wiesenttal freut sich über Fahrrad-Trial

Motorsportclub Fränkische Schweiz richtet den Wettkampf in Wüstenstein aus - vor 10 Minuten

WIESENTTAL - Sehr erfreut ist der Wiesenttaler Gemeinderat über das Vorhaben des Motorsportclubs Fränkische Schweiz: Am Dienstag, 3. Oktober, findet in der Baudeponie Lämmlein in Wüstenstein ein Fahrrad-Trial statt.

Mit dem Fahrrad einen schwierigen Parcours meistern, dass soll im Oktober auch beim Trial des MSC Fränkische Schweiz in der Baudeponie Lämmlein in Wüstenstein möglich sein. © Foto: MSC Fränkische Schweiz



"Da sitzen die Kinder mal nicht nur vor dem Kästla", lobte Zweiter Bürgermeister Gerhard Kraus (BGS), der selbst aus einer radsportbegeisterten Familie stammt. Die Zahl der radelnden Kinder und Jugendlichen in Wiesenttal ist im Steigen. Regelmäßig kommen mindestens 15 junge Leute zu den Traninigsstunden, die Jürgen Lämmlein und Michael Knauer jede Woche anbieten.

Bescheiden schreibt der Motorsportclub: "Erste Erfolge sind zu verzeichnen, so können wir mittlerweile einen süddeutschen Meister und einen deutschen Meister bei uns im Verein feiern." Baufachmann Lämmlein hat für die Jugend-Trial-Gruppe einen idealen Trainingskurs aufgebaut. Er dient dann auch beim Fahrrad-Trial als Sportgelände.

Überall Risiko

Ein weiteres Thema in der Gemeinderatssitzung war die Wiesent, die in der gesamten Länge, die sie durch die Gemarkungen von Wiesenttal fließt, als Hochwasser-Risiko-Gewässer eingestuft ist. Hier gibt es auch beim zweiten Zyklus der Risiko-Bewertung keine Änderung.

Die Wiesenttaler sind bisher mit dem Hochwasser-Risiko-Management zufrieden. "Alles wie gewohnt", kommentierte Bürgermeister Helmut Taut (FFW) die Sitzungsvorlage des Wasserwirtschaftsamts Kronach.

"Die Vorwarnung war immer gut; notfalls kam der Anruf auch Sonntagnachmittag", so Taut, ehe der Rat die Vorlage einstimmig billigte. Hochwasserschutz bedeutet Achtsamkeit. Das zeigt sich derzeit in Birkenreuth. Dritte Bürgermeisterin Susanne Braun-Hofmann (CSU) trug das Problem dem Rat vor.

Bei starkem Regen füllt sich das Überlaufbecken randvoll und Wassermassen stauen sich bis in die Ortsmitte. Die Landwirtin vermutete einen zu hoch angeschlossenen Mönch am Überlauf. Ihr Ratskollege Hans-Peter Schwegel (BFMW), der selbst Teiche bewirtschaftet, gab den Rat, die Ablaufdrosselung zu prüfen, ob sie verschmutzt ist oder ihre Größe zu gering. Der Bauhof wird sich des Problems annehmen.

Anmerkungen eingearbeitet

Seit einiger Zeit überarbeitet der Markt seinen Flächennutzungsplan. Eine Auflage dabei ist die Aufstellung eines Landschaftsplans. Die dazu gehörigen Anmerkungen der Träger öffentlicher Belange wurden eingearbeitet, trug Planerin Ingrid Saal dem Rat vor. Das Planwerk ist auf aktuellem Stand, denn es konnte die neue Flurkarte für Wüstenstein eingearbeitet werden. Den Bauwilligen in einzelnen Ortsrandlagen kommt entgegen, dass solche kleinen Bauareale farbig umrahmt eingetragen werden durften, um so künftige Baurechte schon vorzubereiten. Sie können ohne Einbeziehungssatzungen realisiert werden. Im September wird dieser zweite Entwurf des zu ändernden Flächennutzungsplans öffentlich ausgelegt.

Damit kann auch das Neubaugebiet in Niederfellendorf weiterverfolgt werden. In der Septembersitzung wird die Planerin dem Gemeinderat Verlaufsvarianten der Straße vorstellen. Zuvor bespricht der Bürgermeister mit den Grundstückseigentümerin deren Interessen.

PAULINE LINDNER