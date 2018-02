Wildpark Hundshaupten startet in die Sommersaison

Neue Öffnungszeiten ab 1. März - Eingangsbereich wird umgebaut - vor 7 Stunden

HUNDSHAUPTEN - Wo sich Elch und Wisent guten Tag sagen, kehrt schon bald wieder Sommer-Feeling ein - zumindest was die Öffnungszeiten angeht: Im Wildpark Hundshaupten beginnt am 1. März die Sommersaison. Derweil verändert sich das Aussehen des Geländes spürbar.

Ein alteingesessener Wildpark-Bewohner: Der Luchs im oberen Parkbereich. © Philipp Rothenbacher



Ein alteingesessener Wildpark-Bewohner: Der Luchs im oberen Parkbereich. Foto: Philipp Rothenbacher



Denn die Winterzeit, in der weniger Besucher auf den Park-Wegen wandeln, ist für umfangreiche Baumaßnahmen genutzt worden: So entsteht derzeit am Eingangsbereich ein barrierefreier Zugangsweg. Am Hang zwischen Parkplatz und Kasse wird zudem eine blühende Wiese für Insekten angelegt.

Bilderstrecke zum Thema Wo die wilden Tiere wohnen: Der Wildpark Hundshaupten Da wo sich Luchs, Hängebauchschwein, Zwergziege und Co. guten Tag sagen: Der Wildpark Hundshaupten bei Egloffstein in der Fränkischen Schweiz zeigt sich gerade im Spätherbst von einer seiner schönsten Seiten.



Mit Beginn der Sommersaison verlängern sich auch die Öffnungszeiten des Parks: von 9 bis bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) können die Gäste jetzt wieder den Elchen, Ziegen, Hängebauchschweinen, Rehen, Wölfen und natürlich auch dem Wisent einen Besuch abstatten. In der Wintersaison hatte der Wildpark nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Fünf Euro kostet der Eintritt für Erwachsene, Kinder (vier bis 14 Jahre) zahlen 2,50 Euro, alle unter vier Jahren zahlen nichts.

Bilderstrecke zum Thema Baby-Tiere posieren im Wildpark Hundshaupten Wiesent, Zwergziege und Warzenenten: Der Wildpark Hundshaupten, ganz in der Nähe von Egloffstein gelegen, beheimatet jede Menge Tiere. Die einen wohnen schon einige Jahre dort, die anderen haben erst vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickt. Die Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten hat sich in den Gehegen umgeschaut.



Künftig wird der Wildpark sein Aussehen noch stärker verändern: Geplant sind unter anderem neue Rundwege, vergrößerte Gehege und neue Tierattraktionen. Das dazugehörige Gesamtkonzept wurde unlängst vom Kreisausschuss des Kreistages abgesegnet.

Bilderstrecke zum Thema Winterschlaf oder Starre? Wie unsere Tierwelt über den Winter kommt Auch in unseren Breitengraden ist der Winter eine lebensfeindliche Zeit für Tiere, die in freier Wildbahn leben. Neben der Kälte ist es vor allem das geringe Angebot an Nahrung, das Wildtieren zu schaffen macht. Doch fürs Überleben gibt es Tricks. Ein Blick in den Wildpark Hundshaupten.



Mehr Infos gibt es auf der Wildpark-Homepage.