Wildparker machen es der Stadt Forchheim schwer

FORCHHEIM - Ein Leser wies die NN-Redaktion darauf hin, dass, nicht nur zur Annafest-Zeit, Autofahrer auf den Grünstreifen der Stadt ihre Wagen parken als wäre das erlaubt. Ist es natürlich nicht, sagt die Stadt auf Nachfrage. Aber sich dagegen zu wehren ist komplizierter als gedacht.

Wildes Parken auf dem städtischen Grün beim Königsbad ist zwar verboten, aber schwierig zu ahnden. © Foto: Hinterberger



In diesen sonnenverwöhnten Wochen sieht man sie praktisch täglich: Autos, die auf dem so genannten Straßenbegleitgrün in der Äußeren Nürnberger Straße und der Käsröthe stehen und auf ihre Eigentümer warten, die sich derweil im Königsbad vergnügen.

Strafzettel hinter der Windschutzscheibe? Fehlanzeige. "Weil es praktisch keine Handhabe dagegen gibt", sagt Roland Brütting vom städtischen Ordnungsamt. Generell ist es so: Dort, wo die Stadt Rasen oder auch Blumenbeete angepflanzt hat, gilt keine Straßenverkehrsordnung. Dazu gibt es bereits eine Rechtsprechung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf etwa hat 1992 festgestellt, dass ein bepflanzter Mittelstreifen kein öffentlicher Verkehrsraum ist.

Auf frischer Tat

Damit ist der Raum noch lange nicht rechtsfrei. Aber es wird deutlich schwieriger, gegen die Falschparker vorzugehen. Die Stadt müsste, um ihr Eigentum zu schützen, zivilrechtlich gegen die Autofahrer vorgehen. Im Prinzip, so Roland Brütting, müssten die Falsch-Parker auf frischer Tat ertappt werden, denn selbst wenn sich ein städtischer Mitarbeiter oder ein Zeuge das Kennzeichen notiere, müsse die Stadt auch beweisen, dass der Halter zum Tatzeitpunkt das Fahrzeug gelenkt hat.

Und selbst dann wäre eventuell noch zu beweisen, dass durch den parkenden Wagen das Gras kaputt gegangen ist oder der Boden stark verdichtet worden ist. Dann kann Anzeige bei der Polizei erstattet, Schadensersatz oder Bußgeld verlangt werden, soweit es die Grünanlagen-Satzung betrifft. Das passiert praktisch nie.

Kosten trägt der Steuerzahler

Ist der Grünstreifen damit eine geniale kostenfreie Parklücke? "Nicht, wenn man einen Schritt weiterdenkt als bis zum Liegeplatz unterm Sonnenschirm", sagt Roland Brütting. Je mehr Rasen und Blumen in Mitleidenschaft gezogen werden, desto mehr kostet der Unterhalt des Straßenbegleitgrüns — "die Kosten trägt am Ende der Steuerzahler", betont der Verkehrs-Experte. Da kommen ein Parkticket oder ein paar Meter Laufen am Ende doch günstiger.

