Wimmelbach: Ballendrescher geht in Flammen auf

Der Schaden: 120.000 Euro - Ursache war wohl ein technischer Defekt - vor 31 Minuten

HAUSEN - Am Freitagmittag gegen 14 Uhr ist ein Ballendrescher beim Sportplatz in Wimmelbach in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist noch nicht schlussendlich geklärt, Schuld war wohl ein technischer Defekt.

Mitten auf einem Stoppelfeld bei Wimmelbach hat ein Ballendrescher Feuer gefangen, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Es gab keine Verletzten.

Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Mit dem Gerät wird das gemähte Stroh zusammenpresst.

bz

Mail an die Redaktion