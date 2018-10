Wimmelbach: Kurzer Moment kostet 11.000 Euro

62-jähriger Ford-Fahrer kracht in stehende Autos - 09.10.2018 11:28 Uhr

WIMMELBACH - Leicht verletzt worden ist ein 54-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Unfall in der Burker Straße in Wimmelbach. Er war in Richtung Oesdorf unterwegs.

Vor ihm fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi. Dieser musste verkehrsbedingt anhalten. Auch der Skoda-Fahrer hielt hinter dem Audi an. Ein nachfolgender 62-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation aber zu spät und prallte in den Skoda vor ihm.

Durch den Aufprall wurde der Skoda zudem auf den davor stehenden Audi geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der 54-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.