Wintereinbruch macht Autofahrern zu schaffen

FORCHHEIM - Insgesamt acht Verkehrsunfälle wurden am Montag in Stadt und im Landkreis gemeldet. Ursachen waren mangelhafte Sicht und nicht angepasste Geschwindigkeit auf teilweise schneebedeckten Fahrbahnen. Die Bilanz: eine leicht Verletzte, ansonsten blieb es bei Blechschäden.

Obwohl viele Räumfahrzeuge im Einsatz waren, kam es auf mehreren Straßen - wahrscheinlich wegen zu hohem Tempo - zu Unfällen. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Eine 55-jährige Frau aus Neunkirchen befuhr mit ihrem Auto die Ortsverbindungsstraße von Marloffstein nach Rosenbach. In einer Linkskurve kam sie auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße ab, fuhr ein Verkehrszeichen nieder und überschlug sich im angrenzenden Acker. Das Fahrzeug wurde total beschädigt. Die Frau erlitt leichtere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Waldkrankenhaus.

Wagen übersehen

Bereits um 7.30 Uhr fuhr in der Buckenhofener Straße in Forchheim ein 85-jähriger Rentner mit seinem Pkw auf ein geparktes Auto auf. Schaden: rund 4000 Euro. Der Senior gab an, das geparkte Auto übersehen zu haben.

Um 10.20 Uhr geriet beim Pinzberger Bahnhof bei einsetzendem Schneefall ein 28-jähriger Skoda-Fahrer im Kurvenbereich ins Rutschen. Dabei schlitterte sein Fahrzeug über eine Verkehrsinsel und blieb im Bankett auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen. Der Schaden beträgt 2200 Euro.

Ebenfalls die Witterungsverhältnisse unterschätzt hat ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim, als in der Buckenhofener Straße in Forchheim im Kurvenbereich das Heck seines Seat nach links ausbrach. Ein entgegenkommender Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem rutschenden Fahrzeug zusammen. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Gegen Mittag kollidierte ein privater Schneeräumdienst in der Badstraße auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes während seiner Tätigkeit beim Rückwärtsfahren mit einem herannahenden Auto. Ein Schaden von 800 Euro war die Folge.

Anfahren missglückte

Zur gleichen Zeit beschädigte ein 37-jähriger Autofahrer in der Schönbornstraße beim Anfahren zwei weitere Fahrzeuge. Schaden: 2000 Euro. Gegen 13 Uhr bog eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Staatsstraße von Effeltrich kommend links nach Honings ab. Kurz nach dem Abbiegen kam ihr Wagen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab. Dabei beschädigte die Fahrerin eine Straßenlaterne. Der Sachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Außerdem streiften sich in der Bahnhofstraße in Eggolsheim gegen 15 Uhr die linken Außenspiegel zweier entgegenkommender Autos. Beide Fahrer schoben sich gegenseitig die Schuld zu, zu weit links gefahren zu sein. Auf etwa 2000 Euro wird hier der Schaden beziffert.

