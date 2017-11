Im Wildpark Hundshaupten kommt die heimische Tierwelt zusammen. Mit diesen vier Möglichkeiten überstehen Igel, Ziege und Co die kalte Jahreszeit: die Winterruhe einlegen, in den Winterschlaf verfallen, in der Kälte „erstarren“ oder aber die kalte Jahreszeit auf Gedeih und Verderb aushalten. Für die tierischen Bewohner des Wildparks gibt es übrigens auch im Winter keine Sonderbehandlung. © ROLAND G HUBER