Winterwanderung: Bibelzitate und Bewegung

Winterwanderung, Folge 6: Diesmal im Bamberger Land - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - "Besinnliches Wandern" verspricht der Kapellenweg in Königsfeld im Bamberger Land. Gebete und Bibelzitate bieten dabei Anregung inmitten der Natur.

Die Tour von Königsfeld aus dauert etwa eine Stunde und ist 3,5 Kilometer lang. Insgesamt werden dabei gerade mal 81 Höhenmeter bewältigt. © Foto: ©OpenStreetMap contributors



Es geht den Jakobsberg hinauf. Über die große Treppe gelangt man links in den Pfarrhof. Vom Kirchplatz geht es zurück auf den Jakobsberg, links bergauf. Am Schützenhaus links abbiegen. Auf der Anhöhe rechts liegt die Schleuppners-Kapelle. An der nächsten Einmündung nach links, weiter bis zur Kreisstraße BA 15, dem Mühlweg.

Links befindet sich das Mühlkreuz (oberhalb der Mühle) sowie der Stein zum Andenken an die Flurbereinigung. Über die BA 15 führt der Weg zurück bis zur Hauptstraße. Dort geht es nach links, die Hauptstraße entlang, dann rechts in die Wagnergasse. Der Weg führt den Hang hinauf bis zum Lindenplatz, dann links in den Lindenweg. Oberhalb des Ortes befindet sich die Kulikapelle. Zurück in den Ort: Wer gut zu Fuß ist, kann den Wiesenweg nehmen, der direkt nach unten führt. Alle anderen gehen den Lindenweg zurück und biegen an der nächsten Einmündung rechts in den Ringweg ab.

An der Kreuzung Kulistraße/Marienberg geradeaus in die Kulistraße. Die Route führt links am Spielplatz vorbei. Anschließend die Hauptstraße queren. Auf der anderen Seite geht es in den Alten Poxdorfer Weg, dann links in den Pfarrer-Funk-Weg mit dem Marterl für Pfarrer Funk. Gegenüber liegt die Aufseß-Quelle. Dann zurück in den Ort.

Weitere Touren www.fraenkische-schweiz.com/tourenplaner, www.nordbayern.de/forchheim

Besonderheiten der Tour auf einen Blick

Ausgangspunkt: Parkplatz am Jakobsberg unterhalb der Kirche.

Streckenlänge: 3,5 Kilometer, insgesamt 81 Höhenmeter.

Laufzeit: eine Stunde.

Markierung: Grüner Kreis mit Kapellensymbol, Kapellenweg — grüne Route — barrierefreier Rundweg um den Ort auf zum Großteil asphaltierten Wegen.

Sehenswert: Die am Wege liegenden kleinen Kapellen und die barocke Pfarrkirche, St. Jakobus der Ältere. Sie ist in Teilen eine romanische Wehrkirche und aus dem 8. Jahrhundert stammend.