Wir blicken in die "Offenen Ateliers" des Landkreises

Drei Künstler geben zum 9. Offenen Atelier Einsichten in ihr Handwerk - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - An 25 Orten im Landkreis Forchheim konnten Kunstbegeisterte ein Wochenende lang einen Blick hinter die Staffelei tun. Wir waren beim Fotografen und Maler Heinz Wenig (67) in Muggendorf, bei der Malerin Claudia Wirth (57) in Egloffstein und im Skulpturen-Garten der Bildhauerin Irmtraud Norberg (72) in Hundshaupten zu Gast.

Bei den Werken von Claudia Wirth gilt es mitunter Schritt zu halten. © Udo Güldner



Bei den Werken von Claudia Wirth gilt es mitunter Schritt zu halten. Foto: Udo Güldner



Am Gartentor in Muggendorf wartet bereits Camina und bellt jeden Besucher freudestrahlend an. Der Schnauzer hat allerdings wenig Gelegenheit, denn die Zahl der Gäste hält sich in Grenzen. Was wohl daran liegt, dass Heinz Wenigs Atelier weit und breit das einzige ist. Dabei lohnt sich ein Blick in den großen Raum, der einmal ein privates Hallenbad hätte werden sollen.

Jetzt sind darin die Bilder zu sehen, in denen der Maler Acryl und Öl so kunstvoll kombiniert, dass aus organischen Gebilden optische Täuschungen entstehen, die an den niederländischen Grafiker M.C. Escher und seine „unmöglichen Figuren“ erinnern. Oder an die aus der Physik berühmten Moebius-Bänder. Bei einer Tasse Kaffee im sonnigen Garten erzählt Heinz Wenig von seiner Kunst.

Der Maler Heinz Wenig. © Udo Güldner



Der Maler Heinz Wenig. Foto: Udo Güldner



Dass er das spontane Arbeiten liebe. Dass es ihm um ein Spiel der Formen gehe. Dass er den Ölfarben die Plastizität seiner „ungegenständlichen“ Motive verdanke. Denn als „abstrakt“ möchte der ehemalige Kunstlehrer seine Werke, darunter auch schwarz-weiße Fotografien, nicht verstanden wissen.

Dabei findet er die Motive direkt vor der Haustür am felsigen Gasseldorfer Bergrutsch, in der baumumsäumten Wiesentfelser Allee bei Hollfeld oder im rauhreifüberzogenen Rasen rund um das eigene Wohnhaus. In jedem Bild gebe es ein Geheimnis, dass der Betrachter entschlüsseln könne, und bisweilen dauere es Jahre, bis er selbst dem Mysterium auf die Spur gekommen sei.

Wenn Claudia Wirth aus ihrem Atelierfenster in Egloffstein blickt, wandert ihr Blick über das Trubachtal. Als sie vor sechs Jahren mit dem Kunststudium in Nürnberg fertig war, schuf sie sich dort, wo zuvor Schnittlauch gewachsen war, ein Refugium. Während sie in Egloffstein zur Ruhe gefunden hat, sind die Menschen auf ihren großformatigen Ölbildern in Unruhe.

Bilderstrecke zum Thema Offenes Atelier in Forchheim: Kreativszene zeigt ihre Schätze Der Wettergott meinte es gut mit dem neunten "Offenen Atelier" im Landkreis Forchheim. An 25 Orten konnten Kunstbegeisterte ein Wochenende lang einen Blick hinter die Staffelei werfen. Wir waren beim Fotografen und Grafiker Heinz Wenig (67) in Muggendorf, bei der Malerin Claudia Wirth (57) in Egloffstein und im Skulpturen-Garten der Bildhauerin Irmtraud Norberg (72) in Hundshaupten.



Obwohl die Serie „Take a rest“ heißt, was man früher mit „Mach mal Pause“ übersetzt hätte, ist auf den Liegestühlen hektische Betriebsamkeit zu erkennen. Am Berliner Stadtstrand hat keiner einen Blick für die Künstlerin, und dadurch auch für den Betrachter, übrig. Alle starren ins Nichts oder verstecken sich hinter Sonnenbrillen. In den fabelhaft komponierten Bildern ist von entspannter Atmosphäre nichts zu spüren. Eher von der Spannung, die alle erfasst hat.

Die Malerin Claudia Wirth. © Udo Güldner



Die Malerin Claudia Wirth. Foto: Udo Güldner



Auch in der Bilderreihe „Schritt halten“, in der eine Menschengruppe achtlos auf der Leinwand vorbeihastet. Oder in den schiefstehenden Plexiglas-Miniaturen auf Holzstelen, die in den Abgrund schauen und sich fragen: „What´s going on?“. Es sind urbane Szenen, die von Leere, Einsamkeit und Vergänglichkeit künden, und das in den schönsten Farben.

Aus der Hecke wächst ein Gesicht. Zwischen den Bäumen warten Pan und eine Elfe. Rund um die Gestalten der griechischen Mythologie sprießen die Wiesenblumen. Der Skulpturengarten in Hundshaupten ist ein elysisches Gesamtkunstwerk. Hier hat Irmtraud Norberg ihre Stein- oder Holzobjekte in malerischer Kulisse aufgestellt. Mit Hammer und Meißel oder mit Presslufthammer und Flex spricht sie zum fränkischen Sandstein aus Bischberg und entlockt ihm das, was in ihm und in ihr selbst immer schon steckte.

Die Bildhauerin Irmtraud Norberg. © Udo Güldner



Die Bildhauerin Irmtraud Norberg. Foto: Udo Güldner



Den großen Quadern entwachsen Gesichter, die mit dem Marmor, Granit oder Basalt ebenso verbunden sind wie die Bildhauerin. Urwüchsigen Wurzeln rückt sie mit der Kettensäge zu Rinde. Ständig kommen Besucher und wollen das eine oder andere Stück kaufen. Gerne trennt sich Irmtraud Norberg nicht von ihren „Kindern“, die einer riesigen Staubwolke entstiegen sind.

Dann aber greift sie erneut zu Werkzeug und Schutzbrille und schafft weiteren Nachwuchs. „Dieser Moment des Schöpfens ist ein wunderbares Gefühl der Freiheit.“

Es ist ein Glücksfall, dass das Kulturamt des Landkreises das „Offene Atelier“ schon neun Jahre ausrichtet und die ganze Vielfalt der Kreativszene zwischen Aischgrund und Trubachtal, zwischen Walberla und Hetzleser Berg zeigt.

Udo Güldner