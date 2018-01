Wir suchen die letzten Telefonzellen in und um Forchheim

Die letzten ihrer Art verschwinden aus dem Stadt- und Landkreisbild - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Wann haben Sie zuletzt in einer Telefonzelle zum Hörer gegriffen? Der Siegeszug des Mobiltelefons und die Digitalisierung unseres Lebens läutete den Untergang der kleinen gelben Häuschen ein. Heute sind sie aus dem Stadtbild komplett verschwunden. Oder etwa nicht? Wir suchen die letzten Telefonzellen im Landkreis Forchheim - mit Ihrer Hilfe.

Die alte gelbe Telefonzelle in der Hornschuchallee ging am Mittwoch den Weg alles Irdischen, das kaum noch genutzt wird. Immerhin wurde eine an gleicher Stelle eine Info-Säule errichtet – die noch nicht funktioniert. © Ulrich Schuster



Für die meisten Forchheimer stand sie da "schon immer". Aber nun musste auch die altehrwürdige Telefonzelle in der Hornschuchallee, direkt an der Kaffeerösterei Bogatz, weichen: Arbeiter bauten das gelbe Relikt ab. Wie die meisten ihren Artgenossen seitdem das Handy zu unserem selbstverständlichen Begleiter im Alltag geworden ist. Die Vorstellung, Münzgeld in einen kleinen Schlitz zu werfen, um neben der Straße in einem geschlossenen Raum auf rund einem Quadratmeter Grundfläche ein Telefonat führen zu können – pure Nostalgie.

Viele Telefonzellen erhielten mit der Privatisierung des Sektors nach der Wiedervereinigung (bis dahin wurden sie von der Deutschen Bundespost betrieben) ein moderneres Aussehen: von postgelb zu telekommagenta, Häuschen wurden zu offenen Säulen, gezahlt werden konnte auch mit Telefon- oder Kreditkarte. Doch für die Telekom waren die "ortsgebunden Fernsprecher" immer unrentabler. Wenn sie jetzt nicht ohnehin durch Vandalismus das Zeitliche segnen, werden sie nach und nach "abgesägt". 2008 gab es deutschlandweit noch über 100.000, zehn Jahre später dürften es weniger als 20.000 sein.

Am Standort der "neuen" Telefonsäule in der Hornschuchallee muss bislang noch gezweifelt werden. © Ulrich Schuster



Das öffentliche Telefon in der Hornschuchallee existiert aber weiterhin: statt Häuschen nun in Form einer "modernen" Info-Säule, die laut Banner sogar einen WLAN-Hotspot verspricht. Darauf wie auf das Telefonieren müssen sich alle ortsgebunden Fernsprecher-Fans allerdings gedulden, bislang ist die Säule nicht in Betrieb – und hat ihren Umzug offenbar noch nicht überwunden. Denn auf der Notruf-Tafel wird als "Ihr Standort" die Straße "In der Reuth 1, Herzogenaurach" angegeben.

Apropos Standort: Könnte es sein, dass mit dem Abbau in der Hornschuchallee nun die letzte gelbe Telefonzelle aus Forchheim verschwunden ist?

Jetzt sind Sie gefragt: Die NN suchen die letzten Telefonzellen im Landkreis Forchheim. Wenn Sie eine gefunden haben, mailen Sie den Standort plus ein Foto des Häuschens an redaktion-forchheim@pressenetz.de. Und berichten Sie uns gerne von Ihren schönsten/verrücktesten Telefonzellen-Erlebnissen. Ihre Fotos und Geschichten fassen wir dann in einer Bildergalerie zusammen.