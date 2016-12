„Wir wollen Hoffnung in die Herzen geben“

Weihnachtsfeier im Haus für Wohnungsnotfälle am Eggolsheimer Weg - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Sie sind Forchheimer und leben am Rand. Am Rand der Stadt und am Rand der Gesellschaft. Die Bewohner im Haus für Wohnungsnotfälle am Eggolsheimer Weg im äußersten Norden der Stadt. Mit Punsch, Plätzchen und Bratwürsten vom Grill wurde dort gemeinsam Weihnachten gefeiert.

Ein geschmückter Christbaum, Stollen, Plätzchen, Punsch und Bratwürste: Im Gemeinschaftsraum machte sich ein wenig Weihnachtsstimmung breit. © Foto: Roland Huber



Wann sie das letzte Mal eine knusprige Gans an Weihnachten gegessen hat, daran kann sich Annita nicht erinnern. Früher, so erzählt die 62-Jährige, ja, früher da habe es Gänsebraten an Weihnachten gegeben. Früher, da war alles für Annita ein wenig besser. Früher einmal, da hat Annita im eigenen Häuschen in Kleingesee gewohnt, dann ist sie mit der Tochter nach Forchheim gezogen, der Schule wegen. Die Tochter heiratet und bekommt ein Kind, die Familie zieht nach Ebermannstadt.

Irgendwann kommt der Bruch: Das Enkelkind stirbt, der Schwiegersohn schmeißt Mutter und Tochter raus, die Tochter haust in einem Wohnwagen, Annita selbst vier Monate lang auf der Straße. „Das, was mir passiert ist, das wünsch‘ ich keinem Menschen“, erzählt sie. Durch Zufall erfährt sie von der Unterkunft für Wohnungslose im Forchheimer Norden und zieht vergangenes Jahr mit der Tochter hier ein. Nach dem Tod des Enkelkinds hat Annita kein Gefühl mehr für Weihnachten, erzählt sie weiter, zwar fühle sie sich angenommen hier im Eggolsheimer Weg, doch irgendwann, da möchte sie wieder raus aus dem Viertel. Doch das ist schwierig. „Sobald potenzielle Vermieter lesen, dass ich hier wohne, wollen die nichts mehr mit mir zu tun haben.“

„Zu wenig bezahlbaren Wohnraum“, das beklagt auch Awo-Chefin Lisa Hoffmann. Obwohl die Mieten der Wohnungsnotfälle gesichert sind, denn das Jobcenter übernimmt die ortsübliche Miete.

„Eine hohe Zahl an Obdachlosen“ beziffert auch Antje Kahnt, die als Sozialpädagogin der Awo im Eggolsheimer Weg arbeitet. 119 Wohnungsnotfälle gibt es in Forchheim, der Großteil der Familien wohnt in Forchheim-Nord, in der Bammersdorfer Straße, Jean-Paul-Straße und in der Bügstraße. Im Eggolsheimer Weg selbst wohnen ausschließlich Einzelpersonen und (Ehe-)Paare. Platz ist hier für insgesamt 56 Bewohner, aktuell finden hier 48 Menschen Unterschlupf. Zwei Drittel davon sind Männer.

„Keine feste Belegung“ gebe es in dem Neubau aus dem Jahr 2011, der mit einem Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Bis November habe es 25 Neuzugänge gegeben, so Kahnt, dem stehen 27 Wegzüge entgegen. Wegzüge, das heißt allerdings nicht ausschließlich, dass die Bewohner eine neue Wohnung gefunden haben. Wegzüge, das kann auch bedeuten, dass die Bewohner in Haft sind, mit einem neuen Lebensabschnittsgefährten weiter gezogen oder in der Psychiatrie gelandet sind.

Langsam füllt sich der Gemeinschaftsraum im Eggolsheimer Weg, der Duft nach gegrillten Bratwürsten lockt die Bewohner aus ihren Appartments, drinnen brennen Kerzen, ein geschmückter Christbaum steht am Zimmerende. Unter den Besuchern sind auch Pfarrer Christian Muschler von der Christuskirche und, als älteste Besucherin, „Tante Erna“. Die 94-jährige ehemalige Kindergartenleiterin lässt es sich nicht nehmen, nach ihren früheren Schützlingen zu schauen. Tante Erna, die mit Nachnamen Bausenwein heißt, kennt viele der Bewohner bereits aus Kindergartentagen und nimmt seitdem auch Anteil an deren Lebensweg.

Dabei ist auch Kornelia Mack. Die 49-Jährige leitet zusammen mit einem vierköpfigen Team der Burker Baptistengemeinde Kreuzkirche, seit zwei Jahren den wöchentlichen Hauskreis im Eggolsheimer Weg. Zwei Stunden lang ist sie dann für die Bewohner da und gibt Möglichkeit zum Plaudern und sich austauschen, zum Singen und Reden. Ganz wichtig sei es, mit den wöchentlichen Treffen auch eine Konstante im Leben der Bewohner des Eggolsheimer Wegs zu sein, ihnen das Gefühl zu geben, „wir hören euch zu und sind für euch da“. Gerade die Regelmäßigkeit, die mache viel aus, so Mack. Viele der Bewohner, die fühlten sich allein gelassen und verlassen von der Gesellschaft, von Gott und der Welt.

Für Weihnachten und für die Zukunft, da wünscht sich Mack, dass die Menschen einen anderen Blick auf ihre Mitmenschen bekommen, ein Umdenken. Ein Gänsebraten, der sei nicht so wichtig an Weihnachten. „Wir wollen ein wenig Hoffnung in die Herzen geben, das ist Weihnachten.“

BIRGIT HERRNLEBEN