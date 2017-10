Wo der Pfiffer wächst: Ein Leitfaden für Pilzsammler

Tipps und Tricks zum Thema Speisepilze — Im Zweifelsfall lieber ins Klinikum - vor 25 Minuten

EBERMANNSTADT - Was ist beim Sammeln von Pilzen zu beachten und was ist bei einer Pilzvergiftung zu tun? Biologin Diana Härpfer ging bei einem Waldspaziergang diesen Fragen auf den Grund.

Bei der Pilzführung erfahren die Teilnehmer auf welche Merkmale sie aufpassen müssen. © Jana Röckelein



Bei der Pilzführung erfahren die Teilnehmer auf welche Merkmale sie aufpassen müssen. Foto: Jana Röckelein



"Kann man den essen?" In Grüppchen und mit verschiedenen Pilzen in der Hand, stehen die Menschen um Biologin und Pilzexpertin Diana Härpfer herum. Sie alle wollen eines wissen: Was ist das für ein Pilz, den sie gerade gefunden haben? Um diese Frage zu beantworten, mussten sie sich ausnahmsweise nicht durch Pilzratgeber wälzen, sondern konnten bei einem Waldspaziergang ganz einfach die Expertin fragen.

Härpfer gab ihnen nicht nur Auskunft über die gefundenen Pilze, sondern lieferte auch praktische Tipps zum Sammeln. Sie erklärte, dass Pilze sauber abgetrennt und nicht einfach so herausgerissen werden sollten. Außerdem riet sie, die Pilze vorher durchzuschneiden, um zu sehen, ob sie wurmig sind. Nach dem Sammeln sollten Speisepilze auch nicht gewaschen, sondern allenfalls kurz trocken geputzt werden und direkt in die Pfanne kommen.

"Nur einmal essbar"

Nach der Theorie folgte die Praxis: Die Teilnehmer, die alle bestens mit Körben ausgestattet waren, machten sich selbst auf die Suche nach Pilzen, die sie anschließend der Biologin zeigten. "Essbar sind sie alle mindestens einmal. Man muss fragen, ob es ein Speisepilz ist", verkündete Härpfer lachend. Falls man doch einmal den Verdacht hat, einen giftigen Pilz erwischt zu haben, sollte man sofort die Giftnotzentrale in Nürnberg anrufen und sich ins Klinikum begeben. Wenn möglich sollte man den gegessenen Pilz mitnehmen, riet Diana Härpfer. "Auch Erbrochenes kann mitgenommen werden. Dort lassen sich oft noch Sporen finden."

Bilderstrecke zum Thema Essbar oder nicht? Unser kleiner Speisepilz-Ratgeber Was ist beim Sammeln von Pilzen zu beachten? Und welche Pilze sind essbar, welche giftig? Biologin und Pilz-Expertin Diana Härpfer ging bei einem Waldspaziergang nahe Ebermannstadt diesen Fragen auf den Grund.



Die Anzeichen einer Vergiftung seien bei jeder Pilzart anders: "Beim Knollenblätterpilz merkt man erst nach 24 oder 48 Stunden etwas. Man bekommt Bauchschmerzen und einem wird übel. Dann geht es einem wieder besser. Der Pilz greift mittlerweile jedoch die Leber an."

Nach einer dreistündigen Tour quer durch den Wald kann jeder der Teilnehmer einen gefüllten Korb mit schmackhaften Speisepilzen vorzeigen. Wir haben eine kleine Auswahl der gefundenen Pilze zusammengestellt.

JANA RÖCKELEIN