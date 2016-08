Woher kamen die Ölflecken auf der Wiesent?

Feuerwehr musste Sperre errichten — Ursache noch völlig unklar - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wer am Montagnachmittag in Forchheim entlang der Wiesent spazierte, ahnte es am Geruch: Erdöl. Stundenlang war der Fluss von sich in der Sonne spiegelnden Flecken durchzogen. Bei den Ermittlungen tappen Polizei und Feuerwehr bislang im Dunkeln.

Sperre auf der Wiesent: Das Öl soll nicht in den Main-Donau-Kanal fließen. © Philipp Rothenbacher



Sperre auf der Wiesent: Das Öl soll nicht in den Main-Donau-Kanal fließen. Foto: Philipp Rothenbacher



Erste Flecken waren bereits um die Mittagszeit auf der Wasseroberfläche zu sehen, kurz darauf drang Passanten ein benzinartiger Geruch in die Nase. Von einem kontinuierlichen Fluss an Öl, wahrscheinlich verursacht durch ein Leck, sprachen auch die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort in der Wiesentstraße.

Bilderstrecke zum Thema Sperren sollen Öl in der Wiesent aufhalten Was genau die Ölflecken auf der Wiesent verursacht hat, ist ungewiss, so die Feuerwehr Forchheim. Sperren sollen jetzt erst einmal eine weitere Verbreitung verhindern. Aufgefallen waren die Spuren am Montagnachmittag beim Badsteg.



Auf der Suche nach der Ölquelle befragten sie zusammen mit Polizeibeamten Anwohner und Geschäfte entlang der Wiesentstraße und Hornschuchallee, bis zum frühen Abend allerdings ohne Ergebnis. „Wir können nicht sagen, was die Ölflecken verursacht hat“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zu diesem Zeitpunkt war Werner Horsch, stellvertretender Kommandant der FFW Forchheim, mit Kollegen an der Wiesentbrücke zwischen Merowingerstraße und Adenauersallee zu Gange – um dort eine Ölsperre zu errichten.

„Wegen der engen Mauern und der Strömung im Innenstadtbereich mussten wir die Sperre hier über den Fluss legen, bevor er in den Main-Donau-Kanal mündet“, erklärte Horsch. Entlang des Sperrschlauches bildete sich bereits nach kurzer Zeit ein feiner Ölfilm.

Philipp Rothenbacher