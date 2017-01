Wohin mit dem Christbaum?

Susanne Fiebiger vom Forchheimer Landratsamt gibt Auskunft - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Meist bis Dreikönig, allerspätestens bis Lichtmess, dann hat der Christbaum ausgedient. Wie man den nadelnden Hausbewohner am besten wieder los kriegt, weiß Susanne Fiebiger von der Abfallberatung des Forchheimer Landratsamtes.

Die ersten Weihnachtsbäume werden schon entsorgt - hier am Marktplatz in Forchheim allerdings nicht so wie es sein sollte. © Barbara Zinecker



Frau Fiebiger, wohin mit dem Christbaum?

Susanne Fiebiger: Die Forchhei- mer Abfallwirtschaft bietet keine separate Abfuhr speziell für Christbäume an. In Stadt und Landkreis Forchheim gibt es viele karitativen Einrichtungen, wie etwa den CVJM oder auch Jugendgruppen der Feuerwehr, die traditionell die Bäume abholen und sich damit ein klein wenig ihr Budget aufbessern. Außerdem gibt es im Landkreis 22 Wertstoffhöfe mit Grüngut-Sammelstellen, die die Christbäume entgegennehmen. Im Stadtgebiet Forchheim sind das die Wertstoffhöfe in Burk im Seetalweg und im Forchheimer Norden unweit der Polizei. Auch das Entsorgungszentrum Gosberg nimmt Christbäume an, dort kostet die Entsorgung für Grüngut allerdings pauschal fünf Euro.

Was passiert dann mit dem Baum?

Susanne Fiebiger: Die Bäume, die auf den Wertstoffhöfen gesammelt werden, gehen anschließend in die Grüngut-Kompostierung am Entsorgungszentrum Deponie Gosberg. Die gehäckselten Bäume sind wunderbar als sogenanntes „Strukturmaterial“ geeignet, das dafür sorgt, dass Luft an den Kompost kommt.

Was muss man beachten, wenn man den Baum entsorgt?

Susanne Fiebiger: Ganz wichtig ist, dass der Baum abgeschmückt und abgeleert ist. Das heißt im Klartext, dass natürlich die Christbaumkugeln, Holzfigürchen und Engelshaar abgenommen sein müssen. Ganz schwierig ist altes Lametta, das es Gott sei Dank nicht mehr so oft gibt, denn in den feinen Silberfädchen ist oftmals Blei drin.

Das Interview führte Birgit Herrnleben im Januar 2016, die Informationen sind aber nach wie vor aktuell.

BIRGIT HERRNLEBEN