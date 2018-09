"Wohnen ist ein Grundbedürfnis", sagt der Ex-TV-Richter

Alexander Hold war für die Freien Wähler in Forchheim zu Gast - vor 5 Minuten

FORCHHEIM - Steigende Mietpreise, mangelnder Wohnraum und frustrierte Mieter. In einer Infoveranstaltung der Freien Wähler diskutierte Thorsten Glauber unter anderem mit Alexander Hold über bezahlbaren Wohnraum im Landkreis.

Sozialer Wohnungsbau in Forchheim der jüngsten Zeit: Zwei Wohnblöcke in der Jean-Paul-Straße direkt an der Bahnlinie. Für Wohnungsbaugenossenschaften wird es immer schwerer, bezahlbare Grundstücke zu finden. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Sozialer Wohnungsbau in Forchheim der jüngsten Zeit: Zwei Wohnblöcke in der Jean-Paul-Straße direkt an der Bahnlinie. Für Wohnungsbaugenossenschaften wird es immer schwerer, bezahlbare Grundstücke zu finden. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Immobilienportale, Makler oder ganz klassisch die Zeitungsanzeige: Eine bezahlbare und passende Wohnung finden, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. So widmet sich auch der Abgeordnete der Freien Wähler Thorsten Glauber bei der Infoveranstaltung „Fraktion vor Ort: Wohnraum ja – und bezahlbar!“ diesem Thema.

Zu Gast war unter anderem der FW-Stadt- und Bezirksrat für Kempten Alexander Hold, der vielen als ehemaliger TV-Richter bekannt sein dürfte.

Hold machte auch gleich den Anfang und erklärte: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Die Ansprüche an das Wohnen haben sich aber geändert. Man möchte jetzt nicht mehr in denselben Verhältnissen leben, wie in denen, die man vor 30 Jahren akzeptiert hat“.

Ein Problem sieht Hold vor allem in den Ballungsräumen. „Wenn Menschen in Ballungsräume ziehen, wird es dort immer teurer“, sagte er. Aber auch Leute, die außerhalb von Ballungsräumen wohnen, würden dementsprechend öfter hin und her pendeln und dadurch die Straßen höher belasten. Hold erkannte dringenden Handlungsbedarf für die Politik. Auch die strikten Bauvorschriften müssten praxisbezogener werden. „Es gibt zu wenig bezahlbare Mietwohnungen und es gibt zu wenig Flächen auf denen man den Traum vom Eigenheim erfüllen könnte“, fasste er zusammen.Wolfgang Bonengel, Vorstand der Wohnungsbau- und Verwaltungsgenossenschaft Forchheim, erzählte, wo ihnen als Wohnungsbaugenossenschaft der Schuh drücke: „Die Förderung müsste in Bayern flexibler gestaltet sein. In Hof muss eine Wohnung anders gefördert werden, als in München“, meinte er. Ein weiteres Problem liege in der Bebauung eines Grundstücks selbst: „Die Baufirmen sind kapazitätsmäßig dicht“. Auch viele energetische Standards wären für geförderte Wohnungen viel zu hoch, sagte er.

Von links: Thorsten Glauber, Wolfgang Bonegel und Alexander Hold bei der Diskussion. © Jana Röckelein



Von links: Thorsten Glauber, Wolfgang Bonegel und Alexander Hold bei der Diskussion. Foto: Jana Röckelein



Probleme bereitet es der Genossenschaft schon, überhaupt an Grundstücke zu kommen. „Auf den freien Markt haben wir gegen andere Anbieter keine Chance“, so Bonengel. Aber es gibt auch Lob an die Stadt Forchheim. „Forchheim fördert seine Wohnungsbaugesellschaften. Die Stadt gibt uns als Baugenossenschaft oft ein kommunales Darlehen mit drauf“, erklärte Bonengel.

Der Freistaat Bayern hingegen wurde von Thorsten Glauber stark in die Mangel genommen: Bayern habe in diesem Jahr einen Rekordhaushalt zu verzeichnen und trotzdem gebe es die niedrigsten Wohnraumfördergelder seit den 1990er Jahren, so Glauber. „Das ist beschämend fürs Ministerium und die, die es vertreten müssen.“ Er kritisierte vor allem, dass es keine Wohnungen für junge Menschen sowie keine barrierefreien Wohnungen gebe.

An einer anschließenden Diskussion wurde sich rege beteiligt. Gefragt wurde unter anderem, ob es bestimmte Modernisierungsauflagen für alte, leerstehende Häuser gebe, jüngere Leute könnten diese Häuser dann übernehmen. Glauber sah die Förderung und Wiederbelebung alter Bestände als Aufgabe des neuen Landtages.

Traum vom Eigenheim

Diskutiert wurde auch der Traum vom Eigenheim und wie man jungen Leuten einen Anreiz zum Kauf bieten könnte. „Heute ist ein Eigenheim für Durchschnittsverdiener nicht mehr möglich“, stellte Alexander Hold fest. Manfred Hümmer gab in seiner Funktion als Stadt-und Kreisrat für die Freien Wähler zu bedenken, dass die Stadt hauptsächlich in die Sanierung von älteren Wohnung investiere, deren Bewohner aufgrund der Sanierungen aber oftmals Angst vor Mietpreiserhöhungen hätten. „Es ist ein Spagat“, sagte er. „Aber es gibt viel zu wenig Wohnfläche, um in Neubauten zu investieren.“

Die Stadt, meinte der Forchheimer FW-Politiker, müsse zuerst einmal neuen Wohnraum generieren und auch der Staat müsse eingreifen. „Der Staat muss Mittel finden um Kommunen besser zu unterstützen“, so Hümmer.

Jana Röckelein