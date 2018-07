Wolfsberg: Keime im Trinkwasser

Wasser der Wolfsbergquelle wird ab sofort gechlort - vor 1 Stunde

Im Wasser der Wolfsbergquelle wurden Keime nachgewiesen. Ab sofort wird deswegen Chlor dem Wasser zugesetzt, informiert der Zweckverband zur Wasserversorgung der Betzensteingruppe.

Bis auf Weiteres wird das Wasser gechlort. © Roland Weihrauch/dpa



"Bei den routinemäßigen Wasseruntersuchungen des Wassers der Wolfsbergquelle wurden geringfügig Keime nachgewiesen", heißt es in einer Pressemitteilung der Betzensteingruppe.

"Es wird vermutet, dass der Eintrag aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit erfolgt ist", so die Information aus Betzenstein.

Es wird daher ab sofort eine Chlorung des Trinkwassers für Leupoldstein, Leienfels, Graisch, Soranger, Weidenhüll aus dem Landkreis Bayreuth sowie Bärnfels, Dörfles, Galgenberg, Hackermühle, Haselstauden, Herzogwind, Hundsdorf, Reichelsmühle, Schlöttermühle, Sorg, Untertrubach, Wolfsberg, Ziegelmühle Kleingesee, Krachershöhe und Leimersberg aus dem Landkreis Forchheim bis auf Weiteres vorgenommen. Es handele sich hierbei um eine "reine Vorsorgemaßnahme".

Dem Trinkwasser wird bei der Desinfektion die nach Trinkwasserverordnung zulässige Menge an Chlor zugegeben. "Durch die Chlorung des Trinkwassernetzes bestehen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen", so die Information. Ein leichter Chlorgeruch sei gerade in den ersten Tagen nicht auszuschließen.

Betreiber von technischen Anlagen, die mit Trinkwasser betrieben werden, werden gebeten, mit dem Hersteller abzuklären, ob Chlor in dieser Anlage verwendet werden kann. Die Konzentration beträgt 0,1 bis 0,3 Milligramm pro Liter. Mit Chlor desinfiziertes Wasser ist für Aquarien nicht geeignet.