Wühlmaus Willi tourt durch den Landkreis

Fortsetzung des beliebten Kindermusicals ab Mai - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - Vor 21 Jahren bereits hat Willi Wühlmaus zum ersten Mal die Bühne betreten. Ab Mai erlebt die Maus im gleichnamigen Kinder-Musical neue Abenteuer und tourt damit durch den Landkreis Forchheim.

Die Musik kommt vom Band bei der Fortsetzung des Kindermusicals „Willi, die Wühlmaus“. Spielte eine Live-Band, wären die Eintrittskarten unerschwinglich. Aber der Spaß ist trotzdem garantiert, wie volle Vorstellungen zeigen. © Foto: privat



Die Musik kommt vom Band bei der Fortsetzung des Kindermusicals „Willi, die Wühlmaus“. Spielte eine Live-Band, wären die Eintrittskarten unerschwinglich. Aber der Spaß ist trotzdem garantiert, wie volle Vorstellungen zeigen. Foto: Foto: privat



Die Geburtshelfer von Willi Wühlmaus vor 21 Jahren waren die Musiker der immer noch erfolgreichen Party-Coverband "Moskitos", darunter Harry Neubauer und Sonja Geisler. Die Idee hatte Wolfgang "Dave" Grießer, der damit etwas ganz anderes als die Pop- und Rock-Hits machen wollte. "Es war damals schon an eine Fortsetzung gedacht, doch im Jahr darauf starb Dave völlig überraschend."

So geriet Willi Wühlmaus etwas in Vergessenheit. Bis er 2011 wieder auftauchte. Die Vorstellungen des Kindermusicals im Rathaussaal waren alle ausverkauft. Es waren Textdichterin Sonja Geisler und Musikkomponist Harry Neubauer, die mit ihren Liedern die Begeisterung bei den Kleinen und den etwas größer Gewordenen entfachten.

Hatte sich Willi Wühlmaus zuerst noch im Zirkus und später in der Arktis herumgetrieben, zieht es den neugierigen Nager nun in fränkische Gefilde. Denn auch dort sind interessante Begegnungen möglich.

Schnecken und Salamander

Schafe und ein Hüte-Esel wohnten direkt neben Sonja Geisler, eine Schnecke begegnete Harry Neubauer auf dem Jakobsweg, die Feuersalamander huschten ihnen am Kellerwald über die Füße, und den Biber beobachteten sie beim Burgenbau in der Fränkischen Schweiz. "So können die Kinder innerhalb der 70 Minuten verschiedene Tiere entdecken und kennenlernen."

Die flotte Liselotte, eine Techno-Schnecke mit House, brave Schafe, die in afrikanischen Rhythmen blöken, eine ganze Hardrocker-Bienengang auf Pollenjagd und ein toller Hecht, der musikalisch im Linkin Park lebt und im Schilf vor sich hinrappt. Jedes der Tiere entlang des Flusses weiß eine lehrreiche und doch unterhaltsame Geschichte zu erzählen.

Es geht um Umweltzerstörung, um Tierquälerei und die Freundschaft mit Geschöpfen, die keinen guten Ruf haben, etwa Mistkäfer. "Willi hat keine Berührungsängste. Wie ein Hans im Glück wandert er durch die Welt, die wir mit seinen Augen neu sehen." Am Bühnenprojekt haben viele Musiker und Sänger aus der Region ihren Anteil. Darunter aktuelle und ehemalige Mitglieder der Bands "Moskitos", "mywood", "Audiocrime" oder "Radspitz-Express". Die Musik kommt aus der Konserve, Gesang und Schauspiel sind beim Halb-Playback live. "Sonst wären die Eintrittskarten gar nicht zu bezahlen." Die meisten Künstler haben wie der "Gitarrensepp" Josef Schmitt (Schlosser), Benjamin "Benny" Kraus (Fliesenleger), Carina Mönius und Mona Kredel (Erzieherin), Caroline Hauke (Musiklehrerin) oder Tobias Nehring (Grafiker) einen Brotberuf, der ihnen den Bühnenauftritt erst ermöglicht.

Das Kindermusical ist am 7. Mai um 15 Uhr in der Eggerbachhalle in Eggolsheim, am 21. Mai um 15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Reuth und am 18. Juni um 15 Uhr im Bürgerhaus in Streitberg zu sehen. Die CD kann zum Preis von zehn Euro in der Schmuckstube (Hornschuachallee 21), im Mauerscheißer (Hauptstraße 55), im Moyos Home & Garden (Nürnberger Straße 8), im s’blaue Stäffala (Wiesentstraße 9) oder bei den Künstlern direkt erworben werden. Mehr im Internet: www.willi-wuehlmaus.de

UDO GÜLDNER