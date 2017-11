Wüstenstein: Schnaps unter dem Kerwa-Baum

WÜSTENSTEIN - Das Wetter war alles andere als schön, bei der Wüstensteiner Kerwa. Doch ein Fund im Erdreich tröstete die Kerwa-Burschen.

Auf Kommando wurde die Fichte in die Höhe gewuchtet. © Foto: Paul Pöhlmann



Die Wüstensteiner Kirchweih ist die letzte im Markt Wiesenttal. Während in den Vorjahren manchmal Schneeflocken vom Himmel tanzten, war es in diesem Jahr „nur“ Regen. Doch der tat dem Kirchweihtreiben keinen Abbruch. Am Kirchweihsamstag wurde am Dorfplatz der Baum aufgestellt. Dabei fand man unter dem Baumstumpf eine Flasche Zwetschgenwasser vom letzten Jahr, das zumindest von innen die fleißigen „Kerwabum“ im schmuddeligen Wetter tröstete. Das Kommando beim Aufrichten der über 20 Meter langen Fichte hatte Zimmerer Bernd Krischke. Am Kirchweihmontag wurde „rumgespielt“. Bares und Naturalien waren Lohn für das aufwendiges Kirchweihtreiben.