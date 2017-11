Yildirim: Altstadtfest wieder im Plus

Geld kommt erneut Aktion am Adventskalender zugute - 17.11.2017 18:00 Uhr

FORCHHEIM - Das Altstadtfest wird es auch im nächsten Jahr wieder geben, davon ist der Zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Forchheim, Haldun Yildirim, überzeugt. 2016 war das Fest erstmals in die Miesen gerutscht, was beim Ex-Chef der Werbegemeinschaft, Stefan Schick, für harte Kritik sorgte. Doch in diesem Jahr sprang wieder ein Gewinn heraus, sagt Haldun Yildirim.

Haldun Yildirim © Foto: privat



Haldun Yildirim Foto: Foto: privat



Herr Yildirim, wie hoch ist der Gewinn, den die Werbegemeinschaft 2017 mit dem Altstadtfest eingefahren hat? Früher lag der immer bei 8000 bis 12 000 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Traktor trifft Zumba: Das Altstadtfest in Forchheim Großer Trubel mitten in Forchheim: Das Altstadtfest lockte an diesem Wochenende wieder zahlreiche Besucher. Neben der Stadtwette gab es am Sonntag mitten auf dem Paradeplatz eine Aufführung der Tanzschule Center-Stage mit Zumba und Ballett. Wer sich mehr für Technik begeisterte, konnte beim Traktortreffen vorbeischauen.



Haldun Yildirim: Eine genaue Abrechnung haben wir noch nicht, es fehlen noch ein paar Zahlen. Aber wir haben auf alle Fälle ein Plus gemacht. Das Geld fließt wie immer in die Weihnachtsaktion der Stadt am Adventskalender-Rathaus.

Warum gab es 2016 ein Minus?

Bilderstrecke zum Thema 32. Altstadtfest in Forchheim Seit 1980 gibt es das Forchheimer Altstadtfest und erfreut sich großer Beliebtheit. Dieses Jahr passte zwar das Wetter nicht, die Forchheimer ließen sich ihre Stimmung aber nicht vermiesen und bekämpften Wind und Kälte mit Bierkrug und Hüftschwung.



Haldun Yildirim: Das lag an dem neuen Sicherheitskonzept. Es war nötig geworden wegen der allgemeinen Bedrohungslage in Sachen Terror. So entstanden kurzfristig höhere Kosten, auf die wir so schnell nicht reagieren konnten. 2017 haben wir deswegen von den Schaustellern eine höhere Platzmiete verlangen müssen. Andere Einnahmen haben wir ja nicht.

Das Altstadtfest ist seit Jahren auch wegen seines Angebotes umstritten. Die Veranstalter des AltstadtFetzt in der Kaiserpfalz, das zweimal viel Zuspruch gefunden hatte, sagten in diesem Jahr ab. Wie geht es weiter?

Haldun Yildirim: Das AltstadtFetzt hatte Probleme, genügend ehrenamtliche Helfer zu finden, das ist ein allgemeines Problem. Ich hatte für die Kaiserpfalz in Zusammenarbeit mit der OBA-Bar ein Alternativ-Programm für junge Leute vereinbart, das aber nach Protesten in der Öffentlichkeit zurückgezogen wurde. Am Altstadtfest wollen wir auf den verschiedenen Plätzen vom Paradeplatz bis zur Sattlertorstraße ein Programm für alle Altersgruppen anbieten, also für ein gemischtes Publikum. Bewerbungen von neuen Schaustellern liegen auch bereits vor. Für die Kaiserpfalz gibt es aber noch keine konkreten Pläne.

Ulrich Graser Stv. Redaktionsleiter, Nordbayerische Nachrichten für Forchheim und Ebermannstadt E-Mail