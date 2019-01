Zahl der Neugeborenen in Forchheim wächst

Demographie-Kompetenzzentrum: 2018 mehr Babys als 2017 geboren - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - In Oberfranken wurden 2018 nahezu exakt so viele Babys geboren wie im Vorjahreszeitraum. In Forchheim waren es sogar zwei Prozent mehr als noch 2017. Das geht aus aktuellen Zahlen des Demographie-Kompetenzzentrums hervor.

Zuckersüß: Der kleine Oskar kam am 26. Oktober 2018 im Forchheimer Klinikum auf die Welt - so wie 680 weitere Babys im vergangenen Jahr. © Babysmilie



Zuckersüß: Der kleine Oskar kam am 26. Oktober 2018 im Forchheimer Klinikum auf die Welt - so wie 680 weitere Babys im vergangenen Jahr. Foto: Babysmilie



Demnach gab es 2018 in Forchheim 681 Geburten. Insgesamt erblickten von Januar bis Dezember 2018 in ganz Oberfranken 9011 Babys das Licht der Welt – und damit genau ein Neugeborenes mehr als 2017.

Bilderstrecke zum Thema Herzlich willkommen: Das sind Forchheims Neugeborene Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.



Befragt wurden deshalb oberfränkische Kliniken, Geburtshäuser und Hebammenpraxen. Dabei ergaben sich regionale Unterschiede: Die höchsten Zuwächse hat der Landkreis Lichtenfels zu verzeichnen. Mit insgesamt 2359 Geburten ist in Stadt und Landkreis Bamberg ein Plus von drei Prozent zu erkennen.

Insgesamt bleiben die Geburtenzahlen in Oberfranken aber laut Kompetenzzentrum auf einem „gleichbleibend hohen Niveau“ wie in den Jahren zuvor.