Zeckern: 32-jährige Autofahrerin kracht mit Lkw zusammen

Abendsonne blendete die Frau - Feuerwehr Heroldsbach rückte aus - vor 56 Minuten

ZECKERN - Die Abendsonne wurde einer 32-jährigen Autofahrerin am Montag auf der B470 zum Verhängnis. Sie war von Oesdorf in Richtung Zeckern unterwegs. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw entstand hoher Sachschaden.

Zwischen Oesdorf und Zeckern kam es am Montagabend zu einem Unfall. Die Feuerwehr Heroldsbach rückte aus. © News5/Merzbach



Die Frau war auf der B 470 von Forchheim kommend in Richtung Höchstadt unterwegs und wollte dabei an der Hauptkreuzung nach links in Richtung Zeckern abbiegen. Dabei wurde sie von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass sie einen entgegenkommenden Klein-Lkw übersah und mit diesem Zusammenstieß.

Die Fahrerin hatte dabei großes Glück und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 5.000 Euro. Die Feuerwehr Heroldsbach rückte an und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.