Zehn Genussorte kommen aus der Fränkischen

Region punktet bei Wettbewerb mit traditionellen Produkten - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Im vergangenen Jahr rief das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten den Wettbewerb "100 Genussorte in Bayern" ins Leben. In der zweiten Runde kamen noch einmal drei Orte aus der Fränkischen Schweiz dazu.

Gößweinstein, Pretzfeld und Pegnitz haben es nun auch in die Top 100 geschafft. Damit ist die Fränkische Schweiz gleich mit zehn Orten vertreten.

Sinn und Zweck des Wettbewerbs ist es, Produkte von hoher Qualität bekanntzumachen und dem Verbraucher den Wert von regionalen Lebensmitteln näherzubringen, um so die Erzeuger zu unterstützen. Pretzfeld punktet mit seinen Kirschen, Gößweinstein mit dem Wahlfahrtsbrot und Pegnitz mit dem Flinderer-Fest. Auch das Urrädla Bier und die Brennereien sind unter den Genussorten vertreten.

Bilderstrecke zum Thema

Frühling, Sommer, Fränkische: In der warmen Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von ihrer schönsten Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.