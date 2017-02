Zeitgenössischer Komponist zu Gast am HGF

FORCHHEIM - Einmal jährlich besucht ein Komponist aus dem Internationalen Künstlerhaus "Villa Concordia" in Bamberg das Herder-Gymnasium. Mit dem Italiener Simone Movio (38) erlebten die Schüler der Q11 zwei sehr intensive Stunden über und mit zeitgenössischer Musik.

Simone Movio berichtete zwei Stunden lang so intensiv und fesselnd vom kreativen Prozess, dass am Ende gar keine Zeit mehr für die Schülerinnen und Schüler blieb, ihn etwas zu fragen. © Foto: Udo Güldner



Es ist wie ein Besuch im Wald. Die Ohren hören plätscherndes Wasser, rauschende Bäume, zwitschernde Vögel, kettensägende Forstarbeiter. All das gehört zum Sound. Solche Zusammenklänge interessieren Simone Movio. Aus welchen Einzelteilen bestehen sie, wie kommen sie zustande, wie passen sie zusammen? Allerdings geht der Italiener dazu nicht in den Wald, sondern begibt sich ins harmonische Unterholz. Dort sucht er nach den kleinsten Einheiten, die einen Ton bilden.

Und weil es nicht um Geräusche geht, die in der Natur vorkommen, derer auch Tiere mächtig sind, nimmt er sich die Vokale vor. Die werden auch nicht etwa gesungen, wie man es bei Textzeilen annehmen sollte. Mit klassischen Instrumenten in nicht so klassischer Spieltechnik ersetzt er den Klang der menschlichen Stimme und erkundet so, auf eine reichlich unorthodoxe Weise die Phänomene, die sich hinter den Klängen verbergen.

Es sind die Details, denen Simone Movio auf den Grund gehen möchte. Nicht die großen Strukturen, die kleinsten Einheiten sind es.Ein einfacher Ton ist für ihn nicht nur ein einfacher Ton: "In ihm schwingen ganz viele andere Töne mit." Also sind ihm die Halbtonschritte zu wenig. Er nimmt sich der Mikrotonalität an, die er für naturgemäßer hält und die kleinste Intervalle zulässt.

Seine musikalischen Ursprünge liegen in der Familie. Der ältere Bruder brachte ihn zur Gitarre, die er sich selbst so gut beibrachte, dass er das Instrument später auch auf dem Konservatorium studieren konnte.

Um als Interpret die zeitgenössische Musik zu verstehen, begann er, sich intensiv mit Instrumentenbau und Kompositionstechnik zu befassen. Dabei habe er am Ende die Gitarre ganz vergessen, so Simone Movio, der in seiner Muttersprache oder auf Englisch redete.

Die elf Monate als Artist in Residence in Bamberg sind beinahe vorbei: "Es war eine wunderbare Zeit, in der ich viel Zeit hatte, Neues auszuprobieren und neue Menschen kennenzulernen." Ein Ergebnis: neue Kompositionen, die den Musikern und den Zuhörern einiges abverlangen werden. Es ist eine ganz andere, eine eigene Welt, ein Wald aus Klängen.

Wer Simone Movio persönlich kennenlernen und sich mit ihm unterhalten möchte, kann dies noch bis zum 6. März tun. Montags ab 17 Uhr ist er in seinem Atelier (Unterer Kaulberg 4, Bamberg) anzutreffen. Anmeldung unter E-Mail erbeten: simonemovio@libero.it

