"Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit", ist der Leitspruch der Gastfamilie Sponsel-Regus. Momentan investiert die Familie in einen Hotel-Neubau.

Das Unwetter am Donnerstagabend hat Thuisbrunn voll getroffen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Zum Teil stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch. Auch bei Wiesenthau hat das Unwetter Straßen überflutet.

So übt man die Brandbekämpfung unter Realbedingungen: Im alten BRK-Heim in der Forchheimer Hainbrunnenstraße stellte sich die Feuerwehr einem angenommenen Großbrand - mit allem, was dazu gehört.