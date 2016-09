Zeltkerwa in Ebermannstadt bei knackigen 30 Grad

30 minütiger Schweiß-Tanz rund um die Betz - Party bis in die Nacht - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Unter zehn Paaren ertanzten Sandra und Max den Betzen Im Vorsitzendenduo des „Ebser-Kerwa-Glubbs“ mit Christopher Herbst hat federführend Bastian Dittrich die zweite Zeltkerwa bestens organisiert – vier Tage mit Temperaturen um 30 Grad spielten dabei in die Karten.

Betzenaustanzen bei der Kirchweih in Ebermannstadt: 30 Minuten bei 30 Grad. Da kommen die Besten ins Schwitzen. © Marquard Och



Betzenaustanzen bei der Kirchweih in Ebermannstadt: 30 Minuten bei 30 Grad. Da kommen die Besten ins Schwitzen. Foto: Marquard Och



Letzter Akt der auf die Fahnen geschriebene Brauchtumspflege war am Montag das Betzenaustanzen: Vizebürgermeister Sebastian Götz stellte den Wecker. Zehn Paare drehten sich – reichlich versorgt von den Mundschenken Andreas Herbst und Jakob Grauer mit Sekt, Bier und Schnaps - schwitzend über 30 Minuten um den Stoffbetzen.

Bilderstrecke zum Thema Kirchweih in Ebermannstadt: Heißer Tanz um die Betz Die Kirchweih in Ebermannstadt ist vorbei. Zehn Paare drehten sich beim Betzenaustanzen – reichlich versorgt mit Sekt, Bier und Schnaps bei knackigen 30 Grad 30 Minuten im Kreis.



Nach 32 Minuten gab Götz dem Wecker einen Schubs - gerade hielten Sandra Heinlein und Maximilian Amon den Blumenstrauß in den Händen. Haarscharf vorbei ging damit der Sieg am 3. Bürgermeister Rainer Schmeußer mit Partnerin Heidi, die noch zuvor mit dem Strauß in der Runde waren. Im Festzelt setzte die „Blaskapelle Niedermirsberg“ den Tanzreigen bis in die Nacht mit „Rauschende Birken“ fort.

Marquard Och