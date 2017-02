Zerissenes Buckenhofener Handball-Herz

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Der doppelte Heimspieltag mit vorentscheidendem Charakter in der Handball-Bezirksliga verlief nur zur Hälfte nach den Vorstellungen des SV Buckenhofen. Während den Frauen nur noch ein Zähler zur Meisterschaft fehlt, müssen die Männer ihren Titeltraum begraben.

Bezirksliga Herren

Wer räumt wen aus dem Weg? Das war die Frage vor dem Gipfeltreffen zwischen Buckenhofen (in schwarz) und Altdorf (weiß). © Fotos: Roland Huber



Buckenhofen legte vor, die Gäste, zunächst fast ausschließlich in Person des bulligen Simon Sturm, egalisierten umgehend. Schon in dieser Phase zeigte sich bereits, was Weymann hinterher bemängelte: "Die Deckungsarbeit war nicht so konsequent wie sonst". Sturm wurde nach seinem vierten Treffer in den ersten zehn Minuten fortan von Marco Rost kurz gedeckt, ein Schicksal, das dem stark aufspielenden Rost später auf der Gegenseite auch blühte. Es spricht für die Moral der SVB-Männer, dass sie es in Unterzahl schafften, durch Brütting und Dürrbeck erstmals mit drei Toren in Führung zu gehen. Ein ungünstiger Abpraller und zwei individuelle Fehler sorgten dafür, dass die Hoffnungen auf eine schnelle Vorentscheidung schnell wieder zerplatzten. Mit einem knappen 15:14 ging es in die Pause.

Offenes Visier im Finale

Elf Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, Buckenhofen führte mit einem Tor Differenz, da leistete sich Abwehrchef Wirth ein zu hartes Foul gegen Sturm. Die Unparteiischen zückten nicht zu Unrecht die Rot Karte. Der fällige Strafwurf führte zum Ausgleich. Abermals bewiesen die Gastgeber Moral. Torhüter Florian Zündt parierte einen Strafwurf, Rost und zweimal Dürrbeck sorgten für die 23:20-Führung. Ein doppeltes Kempa-Kunststück brachte auch noch das 25:22. Und es reichte trotzdem nicht.

Nach einer umstrittenen Zeitstrafe gegen die Hausherren gelang Altdorf der Ausgleich. 150 Sekunden vor der Sirene lag der TV erstmals in Front, ehe Dürrbeck per Strafwurf egalisierte. Ein Stürmerfoul brachte den SVB 50 Sekunden vor dem Ende in Position, doch ein Anspiel an den Kreis scheiterte. Jetzt nahm Altdorf die Auszeit und erzielte gegen eine offene Manndeckung fünf Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. 27:28.

Buckenhofen: Zündt, Weber; Deittert, Wirth (1), Brütting (1), Konstantin Winter (1), Distler, Dürrbeck (11/2), Kraus, Hübenthal (4), Sauer, Rost (7/3), Moritz Winter (2).

Bezirksliga Damen

Die Buckenhofener Handballfrauen (in weiß) lassen die Bezirksliga-Konkurrenten wie im Bild den SV Tennenlohe (grün) hinter sich.



Ohne das Schwesternpaar Miriam und Meike Neuner benötigten die Schützlinge von SVB-Coach Alexander Hankel etwas Anlaufzeit, erspielten sich gegen das ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretene Liga-Schlusslicht dann aber ein 5:1 (10.) und 7:2 (15.). Den Vorsprung baute der Tabellenführer noch vor der Pause (19:8) in den zweistelligen Bereich aus. In Halbzeit zwei gestaltete der Favorit das Geschehen weiter standesgemäß, zog über das 21:9 auf 25:10 und 31:15 (45.) davon.

Mit nachlassender Konsequenz in der Defensivarbeit und einigen personellen Wechselspielen ließen die Hausherrinnen den achten Sieg im zehnten Spiel bei 38:20 ausklingen. Der Spielplan gönnt dem Bezirksoberliga-Absteiger auf der beinahe besiegelten Rückkehrmission eine längere Pause bis zum 19. März. Konkurrent Eltersdorf, der eine Woche vorher wieder zum Zug kommt, benötigt die volle Ausbeute aus seinen verbleibenden vier Begegnungen, um den Rückstand von sieben Punkten rechnerisch überhaupt aufholen zu können.

SVB: Krieg, Wilutzky; Brütting (3/1), Glöckl (6), Heinrich (6), Henke, Knauer (8), Knust (8/4), Krampert (2), Sauer, Schnell (1), Schroll (4), Wirth.

STEFAN BRAUN/hgum