ZirkArt lockt über 10.000 Besucher nach Forchheim

Artisten, Akrobaten und Musiker verzauberten die Aldtadt - Alles friedlich - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Die vierte Ausgabe des ZirkArt-Festivals hat am Wochenende über 10.000 Besucher in die Altstadt Forchheims gelockt. Bei strahlendem Sonnenschein strahlten auch die Gesichter vor Freude – so kurzweilig unterhielten Jongleure, Akrobaten und Clowns. Für die Sicherheitskräfte waren es drei extrem ruhige Tage, es gab keine nennenswerten Zwischenfälle. Die Bilder des Festivals:

ppr