Zu Gast in Schnaid: Eine Geschichte in Bildern

SCHNAID - An einem eisigen Wintertag zu Gast in Schnaid: Die Nordbayerischen Nachrichten haben sich in dem kleinen, fränkischen Örtchen umgesehen und dabei jede Menge über die Bier-lastige Geschichte der 1974 zu Hallerndorf eingemeindeten Ortschaft erfahren.

Schnaid gehört seit 1974 zur Gemeinde Hallendorf und ist nicht nur aufgrund des guten Bieres einen Besuch wert.



Wer es nicht kennt: Schnaid liegt auf einem Höhenzug zwischen den Unterläufen der Aisch und der Reichen Ebrach. Der Name wird zum ersten Mal 1201 erwähnt und könnte sich aus dem alten Wort „Sneit” ableiten, was soviel bedeutet wie „durch den Wald gehauener Weg”.

So viel zu den Randdaten. Doch was die Gegend um Schnaid richtig ausmacht, das sind die Geschichten, die sich die Menschen dort erzählen. Wir haben uns vor Ort umgesehen und zugehört. Hier geht es zur Geschichte über die reiche Biertradition in Schnaid in Bildern:

BARBARA ZINECKER (Text) UND A. TSIMPLOSTEFANAKI (Fotos)