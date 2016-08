Zu schnell: Es hagelt Verwarnungen im Landkreis

Geschwindigkeitsmessungen: Allein bei Igensdorf gab es 24 Anzeigen - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Am Sonntag und Montag kam es an verschiedenen Orten im Landkreis Forchheim zu Geschwindigkeitsmessungen. Dutzende Anzeigen und hunderte Verwarnungen waren das Ergebnis.

An der Ortsdurchfahrt Igensdorf wurde am Sonntag zwischen 9.30 und 14 Uhr in beide Richtungen kontrolliert. Das Ergebnis: 24 Anzeigen und 150 Verwarnungen. Hier war ein Fahrer mit 84 km/h unterwegs – bei erlaubten 50 Stundenkilometern.

In Weilersbach in der Bamberger Straße fuhren am Montagvormittag bei erlaubten 30 km/h zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell, zwei davon erhielten eine Anzeige. Der „Schnellste“ war mit fast 60 km/h unterwegs.

An der Kontrollstelle in Pretzfeld in Richtung Ebermannstadt gab es am Montagnachmittag innerhalb von rund drei Stunden 19 Beanstandungen: Bei erlaubten 50 km/h fuhr der Negativ-Spitzenreiter mit 71 km/h.

ppr

Mail an die Redaktion