Zu viele schwarze Schafe in der Gastronomie

Arbeitszeit-Verstöße: Mehr Zoll-Kontrollen gefordert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Oberfranken schlägt Alarm: "Von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns sollten die Beschäftigten im Gastgewerbe profitieren. Viele Kellner, Köche und Co. gehen aber leer aus", schimpft NGG-Geschäftsführer Michael Grundl. Gewerkschaftssekretär Jan Körper erklärt, warum die Kontrollen verstärkt werden müssen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten bemängelt, dass es zu viele Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn in der Gastronomie gibt. © Stefan Hippel



Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Oberfranken zeigen 76 eingeleitete Ermittlungsverfahren bei nur 167 geprüften Betrieben, dass die Zahl der Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten den Mindestlohn vorenthalten, noch immer viel zu hoch ist. Die NN haben mit Gewerkschaftssekretär Jan Körper gesprochen.

Herr Körper, wie viele Schwarze Schafe gibt es im Gastgewerbe?

Jan Körper © Foto: privat



Jan Körper: Die Frage sollte eher lauten, ob es überhaupt noch weiße Schafe in der Branche gibt. Ich war vor einiger Zeit in der Berufsfachschule in Pegnitz und fragte die Jugendlichen aus drei Ausbildungsklassen, wer von ihnen schon einmal mehr als zehn oder elf Stunden am Stück gearbeitet hat. Da gingen alle Finger nach oben. Was bedeutet, dass gegen so ziemlich alle Vorgaben vom Jugendarbeitsschutzgesetz bis zum Arbeitszeitgesetz verstoßen wird. Das soll nun noch durch Änderung oder Streichung dieser Gesetze legalisiert werden.

Wie können Kontrollen durch den Zoll in dieser Situation helfen?

Jan Körper: Diese Kontrollen haben zwei Effekte. Konkrete Missstände müssen sofort beseitigt werden. Wichtiger noch ist aber die abschreckende Wirkung. Wenn ein Gastronom davon ausgehen kann, dass sowieso nur ein Bruchteil der Gesetzesverstöße überhaupt entdeckt wird, fühlt er sich deutlich sicherer als wenn er permanent in Gefahr steht, entdeckt und angezeigt zu werden.

An wen wendet man sich, wenn man selber Opfer von Arbeitszeit- oder Mindestlohnverstößen ist?

Jan Körper: An uns, also an die die Gewerkschaft NGG Oberfranken. Der Zoll tut zwar, was er kann, ist aber stark unterbesetzt. Beschwerden richtet man also am besten an die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Oberfranken, Telefon (09 21) 84 44 8 0, Fax (09 21) 84 44 8 19, E-Mail region.oberfranken@ngg.net

HANS VON DRAMINSKI