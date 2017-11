Züge zwischen Bamberg und Nürnberg fallen aus

FORCHHEIM - Aufgrund von Brücken- und Bahnübergangsarbeiten sowie wegen einer Gleiserneuerung kommt es von Sonntag, 12. November, bis Freitag, 24. November, zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen auf der Strecke Bamberg - Nürnberg.

In dieser Zeit fahren mehrere RE-Züge und S-Bahnen von Bamberg bis zum Nürnberg Hauptbahnhof in verschiedenen Abschnitten mit veränderten

Fahrzeiten. Nach Bahn-Angaben fallen am 24. November ebenso einige S-Bahnen und RE-Züge zwischen Bamberg und Nürnberg aus.

Außerdem werden in der Zeit vom 21. bis 23. November mehrere RE-Züge bis zu vier Minuten früher vom Nürnberger Hauptbahnhof nach Erlangen starten.

Weitere Infos zu allen Ausfällen und geänderten Fahrzeiten gibt es auf der Hompage der Bahn.