Die Siemens Healthineers in Forchheim haben für die über 4000 Besucher beim diesjährigen Sommerfest ein großes Programm aufgefahren. Bei über 30 Grad konnten Familien von Mitarbeitern einen Einblick in die Arbeitswelt bei Siemens bekommen. Vor allem für die Kinder war dabei noch einiges geboten, wie Fechten, Wasserspiele oder ein Bungee-Trampolin.

Das Forchheimer Brettla begeisterte am Freitagabend mit dem Stück "Der Schwedengraben" die Besucher im Innenhof der Kaiserpfalz. Die Aufführung ließ die Zuschauer mit einem bunten Bühnenbild und aufwendigen Kostümen in die Zeit des 30-jährigen Krieges eintauchen.

Frühling, Sommer, Fränkische: In der warmen Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von ihrer schönsten Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.