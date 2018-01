Zum Ausstellungsende noch einmal volle Fahrt voraus

Eisenbahnausstellung in der Kaiserpfalz geht mit einem Rekordversuch zu Ende - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Schienenersatzverkehr, Stellwerksstörung, Betriebsstörung, Bauarbeiten im S-Bahn-Bereich: All das kann die aktuelle Eisenbahnausstellung in der Kaiserpfalz zum Glück nicht bieten. Hier fahren alle Loks pünktlich, die Bahnkunden, vom Windelträger bis zum Großvater, drängen sich Tag für Tag in die Ausstellung. Noch bis zum 6. Januar fährt hier der Zug ab.

Volles Haus in der Kaiserpfalz: An den Nachmittagen drängen sich die großen und kleinen Eisenbahn-Fans um die Schienenanlagen. Noch bis Samstag ist die Ausstellung zu sehen. © Foto: Roland Huber



"Was die Bahn nicht schafft, das machen wir möglich", sagt der zweite Vorsitzende der Modellbaufreunde Forchheim Bernhard Dunkel mit einem Augenzwinkern und deutet auf den weißen ICE, der auf der malerischen Strecke heranrauscht und, Überraschung!, im Bahnhof Forchheim hält.

Forchheim als ICE-Haltepunkt, das machen die Modellbahnfreunde Forchheim möglich, die nicht nur die mächtige Gleisanlage im Erdgeschoss der Kaiserpfalz in akribischer Kleinarbeit aufgebaut haben, sondern seit Anfang Dezember auch tagtäglich vor Ort sind und dafür Sorge tragen, dass auf der Schiene alles glatt läuft.

Doch wer zum ersten Mal in den Raum tritt, wo täuschend echte Zuggeräusche das echte Bahnhofsgefühl vermitteln, dessen Augen finden zuallererst keinen Punkt zum Ruhen. Bis ins kleinste Detail sind die Orte und die Bewohner an der Bahnstrecke gestaltet: Da steigt etwa aus einem Fachwerkhaus täuschend echter Rauch auf und die Feuerwehr ist vor Ort. Gleich nebenan landet ein Rettungshelikopter im Krankenhaus. Da grüßt die Neideck am Horizont und in den orangenen Mini-Liegestühlen räkeln sich am Kaiserstrand, der übrigens auch eine extra Bahnstation für die Besucher hat!, die cocktail-schlürfenden Besucher.

Kein Wunder also, dass die meisten Besucher der Ausstellung "Wiederholungstäter" sind. So wie der gerade mal dreijährige Julius, der bereits zum dritten Mal in dieser Saison in die Kaiserpfalz gekommen ist, um auch heute wieder ganz konzentriert das Fährschiff Poseidon mit dem roten Cabriolet an Bord in den Hafen zu chauffieren.

Am Samstag geht die Schau, die in dieser Saison nach Angaben von Bernhard Dunkel wieder gut 10 000 Besucher in die Pfalz brachte, zu Ende. Dann soll in der Zeit zwischen 13 und 18.30 Uhr der längste Zug auf der Anlage rollen: Mehr als 28 Wagen müssen dann an die russische Diesellok "Ludmilla" angekoppelt und gezogen werden, um den Rekord des Vorjahres zu knacken.

ZDie Eisenbahn-Ausstellung ist noch bis Samstag zu sehen. Donnerstag und Freitag ist von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 13 bis 18.30 Uhr.

BIRGIT HERRNLEBEN