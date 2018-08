Zum ersten Mal Jazztage in Forchheim

"Forchheim und Freunde" sollen sich bei den Open-Air-Jazztagen finden in der Kaiserpfalz treffen

FORCHHEIM - Der Innenhof der Forchheimer Kaiserpfalz verwandelt sich von Freitag, 17. August, bis einschließlich Sonntag, 19. August, in ein Mekka für Jazz-Liebhaber. Soulige Töne werden dabei in den Nachthimmel entlassen. Es ist eine Premiere, die Forchheims Kulturbeauftragte Katja Browarzik da wagt.

Feinsten Jazz verspricht die Stadt Forchheim am kommenden Wochenende. Drei Konzerte stehen auf dem Programm von Forchheims Kulturbeauftragter Katja Browarzik. Unter dem Motto "Forchheim & Friends", also "Forchheim und Freunde", hat Browarzik vier Bands zusammengetrommelt.

"Ich hatte den Wunsch, mit einem Jazz-Wochenende zu zeigen, dass die Forchheimer Musikszene auch dieses Musikgenre hervorragend bedienen kann", so die Kulturbeauftragte über den Ursprung ihrer Idee.

Musikalisch verlegen die Routiniers von "Heye‘s Society" die Kaiserpfalz zum Auftakt am Freitag spontan an den Mississippi, wenn sie den echten New Orleans Hotjazz aus ihren Instrumenten zaubern. Zeitlich entführen sie die Zuhörer in die Jahre zwischen 1900 und 1930. Die Band ist nicht zum ersten Mal in der Königsstadt und durfte sich beim letzten Mal mit stehenden Ovationen von der Bühne verabschieden.

Die musikalische Reise in die Vergangenheit startet um 20 Uhr, Karten für 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, im Vorverkauf (AK 18 Euro/16 Euro).

Am Samstag wird es laut Browarzik weiblich, cool und virtuos. Dann lockt das Doppelkonzert von "d.monic" und der "Saxsession". Die erste Band, ein Nürnberger Frauenduo, verschmelzen Pop, Jazz, Soul und Funk zu einem kreativen Ganzen. Bei der anschließenden "Saxsession" holen die Saxophonistinnen aus Forchheim, Nürnberg und der Oberpfalz alte Swingklassiker und aktuelle Arrangements aus ihrem musikalischen Zauberkoffer. Die Grooves zum Tanzen ertönen ab 19 Uhr. Karten im VVK (24 Euro/22 Euro) und an der Abendkasse (26 Euro/24 Euro).

Bamberg-Parallele

Mit einer Bigband starten die Jazz-Tage gemütlich in den Frühschoppen-Sonntag. Ab 11 Uhr formiert sich die Forchheimer "Swingaraiders Bigband". Kern ihres Repertoires sind Klassiker von den Jazz-Legenden Glenn Miller oder Duke Ellington. Funk- und Retro-Swing-Titel und bekannte Hits der Filmgeschichte sorgen für Überraschungen in der Ohrmuschel. Karten im VVK (14 Euro/12 Euro), AK (16 Euro/14 Euro).

Das erste Forchheimer Jazz-Wochenende erinnert an das Bamberger Jazz- und Bluesfestival, das die Massen bei kostenlosem Eintritt alljährlich in die Domstadt lockt. Eine Idee, die sich auch im Forchheim umsetzen lässt? "Für so einen Erfolg wie in Bamberg braucht es immer die notwendigen Strukturen, auf denen dann ein Team mit Geduld und langem Atem ein solches Format aufbauen kann", sagt die Kulturbeauftragte. "Nicht jedes erfolgreiche Veranstaltungsformat aus anderen Städten will man in die eigene Stadt übertragen, nicht jedes kann man mit den vorhandenen Strukturen übertragen."

Die Forchheimer Swingaraiders Bigband ist Lokalmatadorf bei den ersten Open-Air-Jazztagen in der Kaiserpfalz. © Michelle Grün



Die Stadt Forchheim trägt die Kosten für das Event. Sie bewegen sich laut Browarzik im vierstelligen Bereich.

Karten im VVK bei der Tourist-Info Forchheim, Kapellenstraße 16 und an der Abendkasse. Bei schlechter Witterung entfallen die Konzerte ersatzlos. Karten nimmt die Tourist-Info zurück.

