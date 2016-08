Nach dem Umzug ging es zum traditionellen Betzenaustanzen. Dabei wird ein Wecker auf eine bestimmte Zeit gestellt, auf einen Tisch gestellt und mit einem Tuch verdeckt. Paare tanzen dann um den Tisch und geben einen Strauß Blumen umher. Wer beim Weckerklingeln den Strauß in der Hand hält, erhält den Betzen - also das Schaf.

Gut 40 Einzelstarter traten im Luftkurort in der Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen an. Der "egloffstein 32.6"-Triathlon fand in diesem Jahr unter dem Motto "Nur wer dabei ist kann mitreden" statt. Seinen Sieger fand die Sportveranstaltung in Frank Müller, die beste Frau im Feld war Simone Hüttl auf dem 18. Rang.