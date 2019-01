Zur Nachschulung beim Sternekoch

FORCHHEIM - Im Oktober war er in Forchheim, nun folgte der Gegenbesuch in Duisburg: Die Mensa-Küchencrew war zu Gast in der Küchenakademie von Stefan Marquard.

Die Koch-Crew rund um Sabrina Wittnebel war zum Kurs bei Sternekoch Stefan Marquard. © Foto: Stefan Lembert



Schnippeln, pürieren und brutzeln statt Mathe, Deutsch und Latein: Stefan Marquard machte den Schülerinnen und Schülern von Herder- und Ehrenbürg-Gymnasium in der Schulmensa jede Menge „Bock auf Kochen“. Ende Oktober war der Sternekoch aus Unterfranken zu Gast in Forchheim, nun haben sich die Mensa-Köchinnen rund um Sabrina Wittnebel zum „Gegenbesuch“ aufgemacht. In Marquards Kochakademie in Duisburg wurden die Köchinnen vom Spitzenkoch geschult in effektiver Kochorganisation, bekamen Tipps für schmackhafte Soßen, Marinaden und Dips und für alternative Pausenangebote. „Wochen- und Monatsplanung statt Just in Time“ hieß ein Programmpunkt, ein weiterer lautete: „Gemüse ist der neue Star in der Küche“. Denn, so ist sich Stefan Marquard sicher: „Schulessen geht auch lecker.“

