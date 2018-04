Zusammenstoß mit Taxi: Zwei Personen schwer verletzt

Hoher Schaden bei Unfall nahe Gößweinstein - Mehrere Rettungswagen im Einsatz - vor 44 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Am Samstagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Morschreuth (Landkreis Gößweinstein) der Fahrer eines Taxis und seine 77-jährige Kundin schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Ein 35-jähriger Autofahrer wollte am Samstagmittag mit seinem Wagen in Morschreuth von Bieberbach kommend nach links in die Kreisstraße Richtung Wannbach einbiegen. Dabei übersah er den Kleinbus eines Taxiunternehmens. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen.

Während der 35-jährige Autofahrer mit leichten Verletzungen davonkam, erlitten der Taxifahrer und seine 77-jährige Kundin schwere Verletzungen. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in die Kliniken nach Forchheim und Erlangen.

Neben einem Notarzt und mehreren Sanitätsfahrzeugen waren die Feuerwehren aus Morschreuth und Bieberbach zur Verkehrsleitung und Bergung der Fahrzeuge im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.