Zwei engagierte Senioren gesucht

Forchheimer Seniorenbeirat formiert sich neu: Vorschläge bis 24. Februar - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Der Seniorenbeirat der Stadt muss sich nach Ablauf der Wahlperiode neu zusammensetzen und vom Stadtrat berufen werden. Engagierte Senioren werden gesucht.

Klaus Thormann vertritt als Seniorenbeirat im Moment noch die Interessen der älteren Generation. Nach Ablauf der Wahlperiode wird das Gremium neu besetzt. © Berny Meyer



Ziel und Aufgabe des Seniorenbeirates ist die Beratung des Oberbürgermeisters, des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Stadtverwaltung in allen Fragen des gesamten Seniorenbereichs. Dem Seniorenbeirat sollen unter anderem zwei in der Seniorenarbeit erfahrene, oder interessierte Bürger der Stadt angehören, die nicht in Verbänden organisiert sind. Sie müssen das 60. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Monaten ihren Wohnsitz in Forchheim haben. Die Vorschläge sind unter Angabe von Namen, Anschrift und Geburtsdatum schriftlich bis spätestens 24. Februar der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim, Schulstraße 2, mitzuteilen.

Für Rückfragen stehen im Verwaltungsgebäude Schulstraße 2, Gabriele Obenauf (Zimmer Nr. 16, Telefon 714-333) und Andrea Gnad (Zimmer 14, Telefon 714-350), zur Verfügung.