Zwei frühreife Früchtchen In Forchheim

Präservative, Zigaretten, Parfüm und Karte gestohlen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Frühreife Früchtcxhen: Eine 14- und eine 15-jährige Jugendliche wurden am Freitag Nachmittag in einem Drogeriemarkt in der Bamberger Straße beim Diebstahl von Präservativen erwischt.

Damit nicht genug: Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme kam noch weiteres Diebesgut zu Tage, das die Mädchen in der Handtasche versteckt hatten. Dabei handelte es sich um hochwertiges Parfüm, Zigaretten und eine sogenannte "Ziggi"-Karte, mit der Zigaretten an Automaten gelöst werden können. Die 15-Jährige hatte zudem eine unterschlagene EC-Karte ihres Vaters in ihrem BH versteckt.

Woher die Mädchen die "Ziggi"-Karte haben, die normalerweise nur von Gastronomen benutzt wird, ist, ebenso wie der Ladendiebstahl Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die beiden Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

