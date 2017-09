Zwei neue Kollegen für die Polizei Forchheim

42 Polizisten haben ihren Dienst in Oberfranken begonnen - vor 20 Minuten

FORCHHEIM - Polizeivizepräsident Udo Skrzypczak hat 42 neue Kolleginnen und Kollegen in den Räumen des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth begrüßt.Darunter zwei neue Kräfte für die Polizeinspektion Forchheim.

Polizeivizepräsident Udo Skrzypczak hat 42 neue Kolleginnen und Kollegen in den Räumen des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth begrüßt. © Foto: Polizei



Sie alle haben am 1. September ihren Dienst bei der oberfränkischen Polizei begonnen. Zwei dieser Kollegen werden künftig die Polizeiinspektion Forchheim verstärken. Rund ein Viertel der neuen Kräfte wechselte von der Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in den Polizeieinzeldienst.

Oberfranken profitiere damit vom Versprechen des Innenministers Herrmann, die große Zahl der Ruhestandsversetzungen in den Flächenpräsidien zeitnah zu ersetzen, heißt es in der Pressemitteilung. Für den anderen Teil der Polizisten ging der Wunsch nach einer Versetzung aus Ballungsraumpräsidien in die Heimat in Erfüllung. Der Vizepräsident wünschte allen Neuen einen guten Start.