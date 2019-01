Zwei Personen bei Hallerndorf schwer verletzt

HALLERNDORF - Aufgrund des starken Schneefalls und den Wetterverhältnissen nicht angepasster Fahrweise hat am Freitagnachmittag eine 29-jährige Kia-Fahrerin auf der Staatstraße zwischen Hallerndorf und Schlammersdorf einen schweren Unfall verursacht.

Polizei Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa



Sie rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai. Ein, dem Hyundai nachfolgender 70-jähriger Golf-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr diesem heckseitig auf. Die Unfallverursacherin, sowie die 59-jährige Beifahrerin des Hyundai-Fahrers kamen mit schweren Verletzungen in die Kliniken nach Bamberg und Forchheim. Der 67-jährige Hyundai-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Insassen des Golfs blieben unverletzt.

Am Kia und am Hyundai entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten mehrere Stunden einseitig gesperrt werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der Wetterlage kam es am Freitag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Forchheim zu insgesamt 16 Verkehrsunfällen. Dabei kam es zwölfmal zu Unfällen mit Blechschaden, dreimal zu Unfällen mit leicht- und einmal zum Unfall mit schwerverletzten Personen.

