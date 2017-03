Zwei Unfälle binnen kurzer Zeit

A 73: Frau übersieht Sattelzug Auffahrunfall am Freitagmittag - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Unfallschwerpunkt A 73: Dort kam es am Freitag in den Mittagsstunden zu zwei Verkehrsunfällen. Die Bilanz: Sachschaden in Höhe von etwa 21 000 Euro.

Obwohl ein hoher Sachschaden entstand, ging am Freitagmittag ein Verkehrsunfall auf der A 73 an der Einfahrt Forchheim-Nord für eine 30-jährige Münchnerin glimpflich aus. Als die Frau in Richtung Nürnberg auf die Autobahn einfahren wollte, übersah sie einen neben sich fahrenden Sattelzug aus dem Nürnberger Raum und streifte den Wagen. Der Sachschaden wird auf über 13 000 Euro geschätzt.

Zu spät reagiert

Ortswechsel nach Forchheim-Süd: Dass beim Auffahren auf die Autobahn immer wieder gefährliche Situationen entstehen können, zeigte sich am Freitagnachmittag in der Einfahrt Forchheim-Süd. Als ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Forchheim verkehrsbedingt auf dem Beschleunigungsstreifen noch einmal abbremsen musste, reagierte eine dahinter fahrende 24-jährige Autofahrerin aus dem Bereich Ebermannstadt zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Bei beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird der Schaden auf jeweils 4000 Euro geschätzt.

nn