Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Neunkirchen

Essen war auf dem Herd vergessen worden - vor 44 Minuten

NEUNKIRCHEN AM BRAND - Bei einem Küchenbrand in Neunkirchen wurden am Freitag zwei Frauen lecht verletzt.

Am Freitagmittag musste die Freiwillige Feuerwehr in den Ebersbacher Weg ausrücken. Ein vergessenes Essen auf dem Herd hatte dort zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus geführt.

Zwei Anwohnerinnen wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung zur Überwachung ins Krankenhaus eingeliefert. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.