Zwischen Fußball, Strand und Sprachaustausch

EBERMANNSTADT - An diesen frühen Karrierehöhepunkt werden sich 51 heimische Nachwuchsfußballer noch lange erinnern. Die Mitglieder dreier Fußball-Schulmannschaften vom Gymnasium Fränkische Schweiz schnupperten internationale Wettkampfluft bei einem Turnier in San Marino.

Die drei Fußballteams vom Gymnasium Fränkische Schweiz mit ihren Betreuern. Für die Schüler aus Ebermannstadt war das Turnier in San Marino ein nachhaltiges Erlebnis. © Foto: Gymnasium Fränkische Schweiz



Nach zwölfstündiger Busreise bot sich vor Ort kaum eine Verschnaufpause, was die euphorisierten Schüler wohl weniger spürten als die sechs erwachsenen Begleiter. Neben den Schulmannschafts-Koordinatoren Tobias Beckenbach und Markus Nagel war Fußball-Jugendtrainer Franz Bezold mit an Bord, dessen TSV Ebermannstadt gut die Hälfte der durchweg vereinserprobten Delegation stellte.

"Die Organisation war hervorragend, wenn man die logistische Herausforderung bedenkt", so Beckenbach. Die Mannschaften mussten zwischen der Unterkunft in Cattolica und den Spielorten wie Rimini und Riccione hin und her kutschiert werden, traten teilweise zeitgleich an. Aufregender Rummel herrschte schon bei der Empfangsfeier. Zu ihren Länderhymnen liefen die Teams aus 18 Nationen ein – darunter Argentinien, Tansania, Marokko oder Peru.

Erstaunlich erfolgreich verlief bei Temperaturen über 30 Grad der sportliche Teil, obwohl man in den Altersklassen überwiegend älteren Jahrgängen gegenüberstand. Die Mädels der 9. und 10. Klasse, die zwei Realschülerinnen in ihren Reihen wussten, steigerten sich von Spiel zu Spiel. Nach der Gruppenphase teilten sich die zwölf teilnehmenden Teams auf A- und B-Staffel auf, in der die Fränkinnen im Finale die Oberhand behielten.

Ihre gleichaltrigen männlichen Mitschüler, mit denen das Schulmannschafts-Projekt einst startete, schnupperten sogar am ganz großen Coup. Die Vergleiche mit Vertretern aus London, Philadelphia und künftigen US- Collagespielern von Long Beach konnten sie allesamt für sich entscheiden und qualifizierten sich als Vorrunden-Sieger fürs Endspiel im Stadion von Riccione. Vom eigenen Fanklub-Spalier im Kabinentunnel empfangen, mussten die Ebermannstädter beim 0:3 die Überlegenheit der italienischen Lokalmatadoren anerkennen, die während des Turnierverlaufs mitunter von den Entscheidungen ihrer Schiedsrichter profitierten, wie Beckenbach moniert.

Für die gemischte Formation mit Mittelstufen-Jungs aus den Jahrgängen 2004/05 und zwei Kräften der Realschule hingegen bestand die Herausforderung schon darin, sich auf dem ungewohnten Großfeld zu bewegen. Mit einem achten Platz sei der einwandfrei bestanden. Den runden Abschluss bildete die Abschlusszeremonie im Stadion von San Marino. "Jeder Einzelne nimmt mehr als die sportlichen Erlebnisse mit", ist der Lehrer überzeugt.

