Zwischen Lachkrampf und Tränen im Jungen Theater

Letztes Offenes Podium vor der Sommerpause füllt den Forchheimer Kulturtempel bis zum letzten Platz — Schlager und "Gschichdli" - vor 38 Minuten

FORCHHEIM - Das letzte Offene Podium vor der Sommerpause füllte das Junge Theater einmal mehr bis auf den letzten Platz. Auf der Bühne wechselten sich Erzähler, Dichter, Musiker und Sänger ab. Nach drei Stunden hatten die einen Zuschauer Rhythmus im Blut, die anderen Lachtränen in den Augen.

Beim letzten Offenen Podium vor der Sommerpause sorgte das Soko-Ensemble für königliches Vergnügen. Foto: Udo Güldner



"Modern Talking" hatte ja nun nicht gerade die anspruchsvollsten Texte. Dennoch kam Bernhard "Heizer" Lauger (50) aus dem Tritt. Vielleicht weil es zu "harter Stoff" war. Vielleicht weil er zeitgleich mit seinem Akkordeon maßgeblich zum eigenwilligen Klang beitrug. Vielleicht war er aber auch von den schrillen Testbild-Klamotten seiner Kollegen abgelenkt. Den Fauxpas machten er und Percussionist Peter Lassner (40), sowie Dieter "Schalke" Zimmerer (50) an der Gitarre aber wieder wett, indem sie den nervenden Falsett-Gesang der Pop-Legenden täuschend echt parodierten.

Das Akustik-Trio, das sich ganz dem Sound der 80er Jahre verschrieben hat, bewies in einem Medley, dass "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" oder "You´re my heart, You´re my soul" im Grunde immer das gleiche Lied sind — und ohne synthetische Beimischungen sogar erträglich sein können.

Ein Schulleiter, der während des Unterrichts das Gewehr zückt und auf Grauamseln schießt: Die französische Provinz scheint ganz besondere Menschen hervorzubringen. Zumindest die südlich von Nantes gelegene Vendée, aus der Francois Gaborieau (55) stammt. Auch wenn er bereits seit 22 Jahren nicht mehr in Saint-Philbert-de-Bouaine, sondern in Eggolsheim lebt, konnte er sich noch gut an seine Schulzeit erinnern.

Mit der historischen Wahrheit nahm es Walburga Heger (68), geborene Schmitt, indes nicht so genau. Schließlich hat sie als Mitbegründerin des "Forchheimer Brettla" einen literarischen Ruf zu verlieren. So unterhielt sie als weiblicher Münchhausen die Zuhörer mit launigen Anekdoten von US-Panzern, die durch die Innenstadt rollten, von Opas, die bei Oma nicht randürfen und sich deshalb erschießen, und von Zäpfchen, die als "Bobbers-Bombom" hinterrücks zum Einsatz kommen. Der fränkischen Mentalität bis auf den Grund hinabgeblickt hat Elisabeth "Sissy" Dorn (68) aus Erlangen. Die Mundartautorin las fürtherische "Gschichdli" mit wahrem Hintergrund, die das Publikum vor lauter Lachen zum Weinen brachten. Die ehemalige Gymnasiallehrerin für Erdkunde und Sport hatte aus ihren drei "Bridschäbraggl"-Bänden Texte ausgesucht, in denen Frauen im Baumarkt verzweifeln oder Brunzdumme zu Fernsehsportreportern werden.

Aus dem großen amerikanischen Songbook

Sängerin Traudi Harrer (54) und Gitarrist Eberhard Wilhelm (68) hatten sich Cole Porters "I’ve got You under my skin" ausgesucht Foto: Udo Güldner



Aus dem "Great American Songbook" hatten sich Sängerin Traudi Harrer (54) und Gitarrist Eberhard Wilhelm (68) Cole Porters "I’ve got You under my skin" ausgesucht, das den Zuhörern unter die Haut ging. Das Forchheimer Duo "2gether" konnte aber auch totes Laub wieder zum Leben erwecken. Joseph Kosmas melancholisches Chanson, das jenseits des Atlantiks als "Autumn Leaves" berühmt wurde, fiel jazzig-sanft auf das Publikum herab.

Erst einen Auftritt hatte das Forchheimer Duo Alexander Feser (46) von "Sheila´s Little Sister" und Rudi Neite (53) von "Jung, schön und freundlich". Weil die beiden Sänger und Gitarristen aber "alte Hasen" im Pop-Geschäft sind, war es ein Leichtes, Stings polizeibekannte "Message in a bottle" mit jazzigen Rhythmen so zu verkorken, dass deren verrockte Energie nicht entschwinden konnte.

Königliches Vergnügen

Für ein gar königliches Vergnügen sorgte indes das theatereigene Soko-Ensemble. Ludwig das Kind (Markus Schmitt), Konrad I. (Wolfgang Badura), Rudolf von Rheinfelden (Rudi Neite), sowie die imaginären Herrscher "Der Forch" (Franz-Josef Amling) und Drittkönig Balthasar (Francois Gaborieau) hatten den "Kaiserstrand" entsandet, alles in handliche Tütchen gefüllt und den Besuchern verkauft. Das erste Schäufelchen für den treppenlosen Sandstrand im eigenen Garten.

Das Offene Podium ist am Samstag 14. Oktober, 20 Uhr, wieder da. Die Band "GR80s" ist am 27. Mai beim "Tag der offenen Brauereien" im Neder-Innenhof zu hören. Mehr Bilder: www.nordbayern.de/forchheim

