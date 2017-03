Zwischen Schulz und "Ehraboch first"

Politischer Aschermittwoch der Kirchehrenbacher SPD mit spannenden Redebeiträgen - vor 39 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Ein "bunter Abend mehr" war nach dem Faschingskehraus der Politische Aschermittwoch der SPD in Kirchehrenbach.

Mit blonder Donald-Trump-Perücke gab der Vorsitzende der Forchheimer SPD-Stadtratsfraktion, Reiner Büttner, den Landkreis-„Präsidenten“ und versprach „Ehraboch first“. Foto: Marquard Och



Die Veranstaltung im Gasthaus Sponsel war überschrieben mit: "Jetzt ist Schulz". Aber mit seinem Auftritt als "Trampeltier Donald Trump" und "Ehraboch first" übertrumpfte der Vorsitzende der Forchheimer Stadtratsfraktion, Reiner Büttner, die Wahlkampfrede des Strullendorfer Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz.

Fraglos kamen die "nicht ganz ernstgemeinten" Botschaften Büttners bei den 60 Versammelten gut an; das Kürzel "SPD" übersetzte er mit "Super-Präsident-Donald", die Wahrheit über Forchheim sei mit dem hier 1961 gedrehten Film "Stadt ohne Mitleid" ausgedrückt. "Ich bin großartig, Kirchehrenbach werde ich zuerst groß machen" tönte der "President".

Autos würden künftig alleine hier produziert, die verkehrsgeplagte Hauptstraße werde er von "fremden Verkehr" befreien und um den Weilersbacher Supermarkt werde eine Mauer gebaut, welche die Weilersbacher selbst zu bezahlen hätten. Als "Superpräsident" werde er sein wachsames Auge weiter der Walberlagemeinde widmen.

Euphorische Stimmung

Nach dem SPD-Aschermittwoch in Vilshofen hatte der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz schon einen langen Tag hinter sich, doch die euphorische Stimmung um den Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu transportieren, fiel Schwarz nicht schwer. Nach zwölf Jahren Amtszeit habe Kanzlerin Angela Merkel ihren Zenit überschritten. In seinem Streifzug durch die Parteienlandschaft betonte Schwarz, "das Steuermodell der FDP wollen wir nicht, sondern die Schlupflöcher für Milliarden Euro zumachen." Mit Leuten wie Björn Höcke sei die AfD eine Schande für das Land. Martin Schulz stehe für Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit.

"Manager, die Millionengehälter einsacken, haben aus Merkels 'Wir schaffen das' ein 'wir raffen das' gemacht", ätzte der Abgeordnete. "Mit Martin Schulz wollen wir am 24. September gewinnen", bekräftigte Andreas Schwarz.

Obgleich gesanglich kaum begabt. gab Gemeinderat Rainer Gebhardt den Lindenberg: "Entschuldigen Sie, ist das der Trauerzug zum Friedhof"?, war seine Frage an Pfarrer "Oli" Schütz.

"Klartext" über 15 Jahre "CSU-Populismus" in Forchheim und Hausen redete der Hausener SPD-Genosse Harald Igler: "Mit einem Hüpfburgen-Event wollen Sie uns das Geld aus der Tasche ziehen, Misstrauen herrscht gegenüber OB Kirschstein, ein Bürgerhaus in Hausen, in dem die Bürger ausgesperrt sind", stellte Igler an den Pranger.

MARQUARD OCH