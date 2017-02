Zwist um Eierfarm in Niedermirsberg

NIEDERMIRSBERG - Noch immer grassiert die Vogelgrippe in Bayern. Geflügelhalter müssen daher auch im Landkreis Forchheim ihre Tiere im Stall halten. Dies gelte aber offenkundig nicht für einen Niedermirsberger Geflügelhalter, wie Daniel Herbst den Nordbayerischen Nachrichten schreibt und um Aufklärung bittet. Doch hinter der Sorge um das Tierwohl und der Gesundheit der Anwohner steckt anscheinend mehr: Ein Zwist um einen geplanten Hühnerstall.

Zu Zeiten der Vogelgrippe müssen Hühner eigentlich im Stall bleiben. Wolfgang Dorn hat für seine Eierfarm in Niedermirsberg allerdings eine Ausnahmegenehmigung erhalten, was jetzt ein Dorfbewohner kritisiert. © Foto: Bernd Wüstneck/dpa



Ganz Bayern sei von der Stallpflicht für Hühner wegen Vogelgrippe betroffen. Wie könne es da sein, dass „ein unbeugsamer Landwirt“ aus Niedermirsberg nicht aufhöre, dieser „allgemeinen Anordnung Widerstand zu leisten“, fragt Daniel Herbst, der aus dem Ebermannstädter Ortsteil unterhalb des Feuersteins stammt. Er und seine Frau seien eben besorgt und man könne nicht verstehen, warum für den Niedermirsberger Geflügelhalter eine Ausnahme gemacht werde, sagt er am Telefon.

Konkret spricht Daniel Herbst „Schnorrs Eierfarm“ von Wolfgang Dorn an. Dort würden die Hühner trotz Vogelgrippe-Gefahr auf einem nur eingezäunten Gelände nahe am Wald frei herumlaufen — ohne Dach, nur mit einem Netz überspannt. „Außerdem gibt es noch einen zweiten Geflügelhof im Ort etwa 800 Meter entfernt, da dürfte es schon gar keine Ausnahme geben“, findet Herbst.

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, holt Eierfarm-Besitzer Wolfgang Dorn ein bisschen aus und bittet ausdrücklich, das auch so zu schreiben, weil es ihn tierisch nerve, dass keiner offen mit ihm rede. „Das Hintenherum ist das Traurige“, betont er und präsentiert seine Version: Der Daniel sei sein Neffe, der wolle auf einem Grundstück am Ortsrand bauen. Dort angrenzend habe er ein Drittel seiner knapp 500 Hühner, für die er drei fahrbare Bauwägen als Stall habe, platziert. Sein Neffe habe dann gesagt, dass das künftig nicht mehr geht. Er, Dorn, habe ihm zugesichert, dass dort keine Hühner mehr hinkommen, wenn das Haus mal steht.

Ohne dass weiter mit ihm darüber gesprochen worden sei, seien plötzlich Leute von Fachbehörden gekommen und hätten ihm Auflagen gemacht. „Ich sollte für jeden der drei Bauwagen und für jedes Grundstück einen Bauplan machen. Das war mir zu blöd“, so Dorn. Daher beschloss er, einen Stall für künftig rund 1000 (Bio-) Hühner zu bauen. Das hätte sogar einige Vorteile für ihn und die Hühner: Mit einem festen Stall könnte er sein Gelände, das zum Teil am Hang liegt, besser nutzen. Die Hühner, die bei Schnee nicht hinausgehen, hätten auch im Winter genug Platz zum Scharren und für Zeiten der Vogelgrippe hätte er einen Stall, in dem die Tiere bleiben könnten, dachte Dorn.

Der Bauantrag sei inzwischen von der Stadt Ebermannstadt genehmigt, die Pläne lägen derzeit beim Landratsamt, erläutert der 58-Jährige, der in Niedermirsberg aufgewachsen ist. Doch dieser Plan stieß im Dorf offenkundig ebenfalls auf Missfallen. „Plötzlich wurden Unterschriften gegen den Stall gesammelt“, berichtet er. Nur ein einziger Dorfbewohner sei persönlich zu ihm gekommen und habe gefragt, was er eigentlich plane, erzählt Dorn weiter. „Dass man nicht miteinander redet, das ist meine größte Enttäuschung.“

Er möchte nicht, dass sich jemand durch Geruch oder Gegacker gestört fühle, doch dazu müsse man einfach miteinander reden und nicht gleich Behörden losschicken. „Was soll ich denn machen?“, fragt Dorn. „Jeder will sein Frühstücksei und eine artgerechte Tierhaltung, aber ich kann die Eier schließlich nicht selbst legen.“

Zum aktuellen Thema Vogelgrippe und Stallpflicht erläutert er: „Mein Problem ist, dass die Hühner in den Bauwägen sind und ich keinen Kaltscharrraum habe. Wenn ich sie füttere oder die Eier hole, gehen die Hühner raus.“ Er habe Bernhard Hauser, den Leiter des Veterinäramtes am Landratsamt Forchheim, angerufen und gefragt, was er machen soll. Der hätte sich vor Ort umgeschaut. Weil es aktuell keine andere Lösung gibt, habe er eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Dies bestätigt Bernhard Hauser:

„Jeder Einzelfall wird genau geprüft.“ Wenn man das Risiko durch Maßnahmen wie Einzäunen und die Fläche mit Netz überspannen eindämmen könne, keine großen Gewässer in der Nähe seien und es keine andere Möglichkeit gebe, dann könne man eine Ausnahmegenehmigung erteilen. „Ich gehe damit sehr restriktiv um“, betont der Behördenleiter. Hauser hofft, dass die Vogelgrippe bis zum Frühjahr wieder zurückgeht. Vielleicht hat sich bis dahin auch die Lage in Niedermirsberg wieder beruhigt.

MARIA DÄUMLER