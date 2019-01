Ford prallt neben A73 gegen Baum: 80-Jähriger schwer verletzt

COBURG - Weil er viel zu schnell in die Kurve fuhr war, schleuderte ein 80-Jähriger mit seinem Auto bei Coburg von der Autobahn 73. Der Wagen überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Mit schweren Verletzungen musste der Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Führerschein besaß er nicht.

Der 80-Jährige aus dem Landkreis Haßfurt war am Montagabend mit seinem Ford auf der A73 in Richtung Bamberg unterwegs. Als der Mann die Autobahn gegen 19.30 Uhr an der Anschlussstelle Neustadt bei Coburg verlassen wollte, hatte er seine Geschwindigkeit unterschätzt. Er schaffte die Kurve nicht und schleuderte mit seinem Wagen über den Grünstreifen und überschlug sich. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und blieb dort total beschädigt liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Klinikum. Nach ersten Ermittlungen war der Mann im Kurvenbereich viel zu schnell unterwegs. Außerdem stellte die Polizei Coburg bei der Unfallaufnahme fest, dass der 80-Jähriger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Anschlussstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.

