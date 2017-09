"Franken backt!": Schaurig-schöne Motivtorten gesucht

Turnus: jährlich

Termin: 23.10. bis 01.11.2016

Zeiten: 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)

Ort: Nürnberg, Messezentrum

Kurzbeschreibung: Die Consumenta im Messezentrum Nürnberg ist mit 150.000 Besuchern die größte Verbrauchermesse in Bayern. Organisator ist die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH. Jährlich zeigen rund mehr als 1000 Aussteller ihre Produkte. In Kombination mit der Consumenta werden mehrere Verbrauchermessen ausgerichtet wie z.B. "Do it Backen + Basteln", FEM, Faszination Pferd und die Erfindermesse iENA.

Veranstalter: AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Besucher: 2015: 150.000

Teilnehmer: Aussteller: ca. 1200 (2016)

Eintritt: Detaillierte Informationen unter consumenta.de/besucher.html

Internet: http://www.consumenta.de

