Franken im Festfieber: Alle Bilder des Party-Wochenendes

Events in Rothenburg, Nürnberg und Neumarkt lockten viele Besucher an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Coole Bands, tolles Wetter und viele strahlende Gesichter: Tausende Besucher feierten bei nahezu perfekten Bedingungen in Nürnberg auf dem Brückenfestival und auf dem Taubertal-Open Air in Rothenburg ob der Tauber ein buntes Party-Wochenende. Auch auf dem Juravolksfest in Neumarkt war jede Menge los. Hier gibt's die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Endspurt! Broilers und Hot Water Music auf dem Taubertal-Festival Dritter Festival-Tag und die Stimmung euphorisch wie zu Beginn: Am Sonntag brachten Hot Water Music und vor allem die Broilers die Eiswiese in Rothenburg nochmal zum Beben. Hier sind die Bilder.



Bilderstrecke zum Thema Haarschnitt, Massagen und Bands: Das Brückenfestival 2018 Zum 18. Mal ist am Wiesengrund wieder Ausnahmezustand angesagt - im positiven Sinne. Das Brückenfestival, moderiert von Bird Berlin, öffnet seine Pforten für jung und alt und bietet seinen Besuchern einen bunten Mix aus Musik, Spaß und Unterhaltung.



Bilderstrecke zum Thema Melodic-Death-Metal beim Taubertal: In Flames reißen die Bühne ab Schweden ist bekannt für seine schöne Natur, Elche - und richtig harten Metal-Sound, wie die Rocker von In Flames auch am Samstagabend wieder auf der Eiswiese beim Taubertal Festival bewiesen. Wir haben die Bilder zur Bühnen-Show der Extraklasse!



Bilderstrecke zum Thema Der Samstag im Taubertal: Flamingos treffen auf Rock und Lichtershows Während In Flames, Kraftklub, Talco und Gogol Bordello am Samstag die Taubertal'sche Bühne rockten, wurde so mancher Stagediver über die Köpfe der Zuschauer hinweg getragen. Doch sie waren nicht alleine: Auch Luftballons im Flamingo-Style unternahmen ein Bad in der Menge.



Bilderstrecke zum Thema Neumarkt schunkelt: Freitag auf dem Jura-Volksfest 2018 Hoch die Krüge und rauf auf die Bank: Gleich zum Auftakt des Neumarkter Volksfestes 2018 war die Jurahalle am Freitag gut gefüllt. Viele Oberpfälzer starteten das Wochenende bei Live-Musik und einem kühlen Hellen - die Stimmung hätte besser kaum sein können. Noch bis zum 20. August gibt es volles Programm auf dem Volksfestplatz.



fr